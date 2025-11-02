Martin Grinberg: "Barcelona combina tradición y modernidad"

Barcelona Global
Martin Grinberg, de origen argentino e italiano, vive en Barcelona desde hace cinco años. Con más de veinte años de trayectoria en tecnología e innovación, ha trabajado en Europa y América Latina y hoy es CEO y cofundador de Digital Smart Group y Vanguard Software Factories, empresas tecnológicas con presencia internacional.
¿Por qué escogió Barcelona?
Barcelona reúne una combinación única: calidad de vida, diversidad cultural y un ecosistema de innovación en expansión. Tras vivir en Reino Unido y Alemania, buscaba equilibrar vida profesional y entorno humano, creativo y conectado con el mar. Su espíritu, su energía y su equilibrio entre progreso y bienestar la hacen el lugar ideal para emprender.
¿Qué aspectos de la ciudad destacaría como positivos?
Barcelona combina tradición y modernidad. Su diversidad cultural y espíritu cosmopolita generan un entorno fértil para la innovación. El clima y el estilo de vida mejoran el bienestar y la productividad. Además, su apuesta por la smart city y su ecosistema de startups refuerzan una cultura empresarial sostenible y abierta.
¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar?
Barcelona debe acelerar la digitalización y simplificar procesos para atraer inversión. Es clave impulsar la innovación local y apoyar a pymes y startups. También mejorar el acceso a la vivienda y fortalecer la sostenibilidad. Si logra equilibrar desarrollo y calidad de vida, consolidará su liderazgo en innovación verde.
¿Qué espera de Barcelona los próximos años?
Espero una Barcelona referente en tecnología y sostenibilidad, con políticas estables e inversión estratégica. Que la digitalización transforme sectores clave y el talento local crezca con formación digital. Si mantiene su esencia mediterránea, su creatividad y humanidad, seguirá siendo una ciudad modelo a nivel global.
¿Cuál sientes que es su ciudad?
Sin duda, mi ciudad es Barcelona. He vivido en muchos lugares, pero aquí encontré equilibrio entre ritmo y calma, innovación y naturaleza. Disfruto de la energía urbana y de la tranquilidad del Montseny. Solo echo de menos más espacios donde convivan naturaleza y tecnología, aunque Barcelona avanza hacia ello.
