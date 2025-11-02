MAPA | Repóquer de nuevas obras en Glòries en 2026: tranvía, metro, sifón, derribos y aceras

La plaza de las Glòries estrenó en mayo su gran parque, tras dos fases de largas obras, pero la transformación de la zona no ha terminado ni mucho menos. El protagonismo lo tiene ahora el perímetro de la zona verde, donde están previstas hasta cinco actuaciones en 2026.

Esta ‘fase pos-parque’ interviene en los cuatro laterales del gran cuadrado de Glòries. Y afecta a las tres grandes arterias que cruzan la plaza: la Diagonal, la Meridiana y muy especialment la Gran Via, en ambos lados. A las cuatro obras ya anunciadas a granel se suma ahora una intervención para mejorar la red de recogida de aguas pluviales.

La empresa municipal BIMSA ha sacado a licitación una obra poco conocida que tendrá su epicentro en el cruce de la avenida Meridiana con la calle Independència. El encargo, valorado en 5,4 millones de euros, consiste en construir bajo un sifón hidráulico o by-pass en el colector de aguas pluviales ya existente. La profundidad de la obra -el nuevo sifón estará bajo los túneles ferroviarios- explica su elevado presupuesto.

Fuentes municipales indican a EL PERIÓDICO que la previsión es iniciar los trabajos a finales del primer trimestre de 2026 y finalizarlos durante la primavera de 2027. Es decir, durarán alrededor de un año. Los pliegos técnicos del concurso señalan que podría ejecutarse en 7 meses, pero ya anticipa que se necesitarán 12 por la coincidencia “en ámbito y temporalidad” con el desdoblamiento del tranvía en Gran Via y la necesidad de desviar viarias líneas eléctricas de media tensión.

El sifón exige abrir dos pozos con pantallas de hormigón armado -uno en cada lado de los túneles subterráneos- y un tubo que los conecte por debajo. Este tubo pasará por debajo de tres túneles diferentes: el de la línea de tren Manresa-Puigcerdà, el de la línea de tren Maçanet-Massanes y el de la L1 del metro. Desde el sifón saldrá un pequeño colector paralelo a la calle Independència, que enlazará las canalizaciones pluviales que ya hay en Meridiana y Gran Via, para que puedan trasvasar aguas.

La obra de mayor envergadura en la plaza, no obstante, ha empezado este octubre en la Gran Via. Barcelona aprovecha la reurbanización pendiente del lado mar, entre Glòries y la Rambla del Poblenou, para desdoblar las vías del tranvía en este tramo y rehacer su trazado. El giro muy pronunciado en Diagonal con Ciutat de Granada disgusta a asociaciones de defensa del transporte público, como la PTP, que considera que ralentizará el Trambesòs. El consistorio defiende todo lo contrario, que ganará agilidad porque podrán mejorarse la coordinación semafórica.

La intervención moviliza 23,30 millones de euros del Ayuntamiento de Barcelona y 9,24 de la Generalitat de Catalunya. La reurbanización del lado montaña, que terminó este verano, ya costó otros 11,41 millones del erario municipal. El calendario anunciado sitúa el fin de estas obras en el primer trimestre de 2027.

El resultado final será un paseo con más verde y espacios ciudadanos sobre los túneles de la Gran Via, dónde antes había ocho carriles de tráfico al aire libre. En total suma 70.000 m² reinventados. El espacio destinado a peatones, bicis, vehículos privados y transporte público se reorganiza en este el lateral de Glòries con fórmulas inéditas. Por ejemplo, por primera vez bus y tranvía compartirán un carril exclusivo y la calle Badajoz tendrá el mayor paso zebra de la ciudad. También nacerá un carril bici bidireccional en el eje Badajoz-Independència.

En el otro lado de Glòries, la Gran Via entre las calles Castillejos y Padilla también vivirá un 2026 de obras. Mucho menos complejas, pero muy reivindicadas por los vecinos. Este lunes el concejal del Eixample, Jordi Valls, anunció en el consejo de barrio de Fort Pienc la reforma de los laterales de este pequeño tramo, dónde está situada la rampa de acceso al túnel que cruza el parque. Empezará en el segundo semestre de 2026 y durará unos 10 meses.

Las aceras y calzadas que hay en cada lado de la rampa se recortaron hace una década, cuando empezó la metamorfosis del antiguo nudo viario. Se apañaron de forma provisional con elementos de hormigón y con los años han quedado sumidas en una precariedad evidente. Ahora se convertirán en aceras de seis metros de ancho con arbolado y un carril a cada lado de la misma dimensión. El del lado montaña, para buses y taxis. El del lado mar, para coches. El ámbito de esta actuación serán unos 9.000 m², en un tramo de calle de unos 130 metros de largo.

El 2026 también será el año de la ‘fachada norte’ de Consell de Cent. Una laboriosa reparcelación con indemnizaciones millonarias y varias ocupaciones han retrasado mucho esta actuación urbanística. Finalmente, las tres manzanas de esta calle entre Independència y Castillejos recibirán brigadas de operarios y excavadoras antes que acabe el año para empezar unos derribos previstos desde 2007.

Fuentes municipales apuntan que las demoliciones empezarán entre finales de noviembre y principios de enero, en función del solar, y que durarán unos seis meses. Una veintena de parcelas con descampados y viviendas y locales muy destartalados (13.542 m²) darán paso a una ampliación del parque de 26.400 m², cuatro equipamientos (dos escuelas, una guardería y un casal juvenil) y seis bloques de pisos nuevos, tanto protegidos como de libre mercado.

Y finalmente, aunque menos incómodo para los usuarios de Glòries, dentro del Disseny Hub habrá también obreros trabajando en un innovador vestíbulo de la L1 de metro. Los viajeros entrarán y saldrán del suburbano por la planta baja del equipamiento cultural, como ya pasa en el Victoria & Albert Museum de Londres o el Louvre de París.

Serán unas obras casi invisibles: “No habrá ninguna afectación ni a la estación ni al espacio público”, avanzan fuentes municipales. “Es una obra de arquitectura interior, se adecúa un espacio preexistente entre uno de los pasadizos de salida de la estación y el museo”, añaden. El inicio de las labores se prevé para principios de 2026 y el estreno, a finales de verano.