Detenido el responsable de una tienda de golosinas de Horta-Guinardó que tenía expuestas bolsas de cocaína entre los dulces

"Las dosis de droga estaban repartidas por la tienda, al alcance de cualquiera"

Cloe Bellido

Los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves al responsable de una tienda de golosinas de Horta-Guinardó, en Barcelona, por vender cocaína en el interior del local.

El detenido, de 52 años y sin antecedentes, tenía las dosis de droga repartidas por la tienda, al alcance de cualquiera, han informado este domingo los Mossos a Europa Press.

Durante la intervención, hacia las 16.45 horas, la policía intervino 10 envoltorios de coca y 2.250 euros en efectivo.

"Vendía golosinas a niños y cocaína a adultos. Las dosis de droga estaban repartidas por la tienda, al alcance de cualquiera. La tienda estaba cerca de 3 escuelas y generaba mucha inseguridad en el barrio", han escrito los Mossos en la red social 'X'.

