Barcelona reforma un paseo del Besòs i el Maresme con nuevas aceras y más vegetación

El Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado esta semana las obras para remodelar la calle Alfons El Magnànim, uno de los paseos del barrio del Besòs i el Maresme, en el distrito de Sant Martí. La vía es paralela a la rambla Prim, el otro bulevar de la zona. La reforma, con un presupuesto de 816.000 euros, se extiende en el tramo comprendido entre las calles Jaume Fabre y Llull, donde se renovará el pavimento, se instalará un circuito de gimnasia para ancianos y se crearán espacios con asientos y parterres.

Los trabajos durarán unos cuatro meses. "Estas mejoras en la calle Alfons El Magnànim se enmarcan en una serie de actuaciones consensuadas con los vecinos y vecinas para renovar las calles de toda la zona", ha explicado el concejal de Sant Martí, David Escudé. Recientemente se construyó una nueva área de juegos en la misma calle, entre el pasaje Prim y Jaume Fabre. El parque suma 1.245 metros cuadrados y complementa el área de juego singular de la misma calle, a la altura de Cristóbal de Moura y Ferrer Bassa.

En la misma vía, siguen las obras en el solar del antiguo cine Pere IV, donde se edificará el edificio de equipamientos públicos Jordi Solé Tura. Albergará un auditorio, las nuevas instalaciones del ambulatorio del Besòs y la biblioteca. Escudé ha encuadrado las obras en el propósito de dignificar y mejorar esa zona de la ciudad, una de las que declaran menos renta.