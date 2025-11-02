Una mujer herida tras ser atropellada por un autobús en la Gran Via de Barcelona

Una mujer ha resultado herida este domingo al ser atropellada por un autobús de la línea H12 en la Gran Via de les Corts Catalanes, entre La Rambla y Balmes, a la altura del Teatre Coliseum, en pleno centro de Barcelona, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han confirmado el suceso, aunque por el momento se desconocen los detalles sobre el estado de la víctima, que está siendo atendida por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El atropello se ha producido alrededor de las 17.00 horas. Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones del SEM y de la Guàrdia Urbana, que ha regulado el tráfico en la zona mientras se prestaba asistencia a la mujer.

[Noticia en ampliación]