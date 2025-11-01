Vídeo | Plantan un ataúd en Gràcia y varios voluntarios se encierran unos minutos por el Día de los Muertos

Un ataúd en medio de la plaza de la Virreina de Gràcia ha sido el protagonista del espectáculo "Vida a la fi", que tiene como objetivo reflexionar sobre la propia muerte y sobre el duelo. En el marco del festival "Vida al final de la vida", Pallapupas y Acts of Liberation han invitado a los espectadores y transeúntes a pensar cómo prepararse para "el final" y cómo acompañar a familiares y amigos en ese camino.

Los artistas han situado un ataúd vacío en medio de la plaza, disponible para que personas voluntarias lo ocuparan y se encerraran en él durante unos minutos. El objetivo, según los organizadores, es "romper el tabú" de la muerte. "La sociedad huye de todo lo que incomoda y de lo que es desagradable", ha argumentado Àlex Prats, de la asociación Pobles que cuiden.

En declaraciones a la ACN, Prats ha subrayado que las personas tienden a "huir de todo lo que es desagradable", pero ha remarcado que ese no debe ser el camino. "Le hemos sacado tarjeta roja a la muerte y la hemos expulsado de la sociedad, pero nosotros pretendemos volver a hacerla entrar en la cotidianidad como lo que es: un hecho natural", ha expuesto.

El tabú es un "sufrimiento añadido"

Para Prats, el hecho de que la muerte sea un tabú genera "un sufrimiento añadido" al que ya se experimenta cuando un ser querido muere. Precisamente por este motivo, ha asegurado que el festival "Vida al final de la vida" puede ayudar a generar reflexiones y conversaciones sobre la muerte y el duelo para "romper" los tabús.

En un sentido similar se ha expresado Rapha Beraldinelli, de The Care Lab, quien ha señalado que hay muchas culturas a las que todavía les da "miedo" hablar del final de la vida, porque se trata de un "momento desconocido".

Aun así, Beraldinelli considera que es necesario que todo el mundo "se prepare" para la muerte, porque "forma parte de la vida". "Igual que los nacimientos son una fiesta y los preparamos con ilusión, ¿por qué no nos preparamos para la muerte? Es importante tanto para la familia como para quien muere", ha indicado. En esta línea, se ha mostrado partidaria de "hablar de la muerte de manera natural" y "con libertad". "Tenemos que prepararnos para un momento vital que le llegará a todo el mundo", ha concluido.

El espectáculo

Con este objetivo de "romper tabús" se ha organizado el espectáculo en la plaza de la Virreina, concebido más como un "experimento social" que como una actuación teatral. Poco después de las 12 del mediodía, un coche fúnebre ha entrado en la plaza y dos personas han descargado un ataúd, que han dejado abierto entre los espectadores.

A partir de ahí, "el experimento" ha consistido en dejar entrar en el ataúd a personas que tuvieran ganas de encerrarse en él y reflexionar sobre su propia muerte. Antes, sin embargo, los actores las invitaban a despedirse de todos sus seres queridos presentes en la plaza.

Los voluntarios han permanecido unos minutos encerrados en su ataúd, simulando su propia muerte, y al salir han escrito en un globo blanco una palabra que, para ellos, da sentido a la vida. Como conclusión del espectáculo, todos los asistentes han podido liberar al cielo los globos donde habían escrito los elementos que consideran imprescindibles para vivir.