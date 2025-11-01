Los tres amores de Anna Gener

Rafa Zafra es un cocinero sevillano, muy del Betis, que lleva muchos años afincado en Catalunya. Uno de los mejores chefs del panorama nacional gracias a su paso por el Bulli con Ferran Adrià y Albert Adrià. Sin ir más lejos, su primer restaurante en la ciudad, el Estimar, es ahora uno de los grandes de Barcelona. Rafa es, además de todo eso, un tipo empático y simpático que se hace querer.

Anna Gener no tiene nada que ver con Rafa, pero también es una mujer muy estimada y una de las ejecutivas más reconocidas del país. Inteligente, comprometida e inquieta —como Rafa—, ambos han sido dos de los protagonistas de esta semana.

El primero lo fue el pasado miércoles en la presentación de una nueva barra del restaurante Amar; y la segunda, con la presentación de su libro de apuntes sobre arte, arquitectura y ciudades, cuyo título es 'Sobre la belleza'. Fue en el auditorio de la Torre Glòries —la que muchos todavía conocen como Torre Agbar— y ante la atenta mirada, entre otros muchos, de su marido y CEO de Vivara, Juan Carlos Álvarez; el arquitecto y diseñador que siempre viste con sombrero, Juli Capella; los periodistas Rafa Jorba y Joan Tapia; el editor Daniel Fernández; el director de Comunicación de Barcelona Serveis Municipals, Albert Ortas; la que fuera directora corporativa del FC Barcelona y ahora directora corporativa de Renta Corporación, Maribel Meléndez; la directora de Estrategias de LLYC, Àngels Chacón; o el vicepresidente de ‘Amics de la Rambla’, Pau Bosch.

Pues sí, delante de todos ellos y ante la sorpresa de muchos, la propia Anna Gener confesó que tiene tres amores. Los dos primeros eran predecibles y, claro, son el de su esposo y su hijo, pero la gran sorpresa llegó con el último: la Torre Glòries es su tercer gran amor. Y lo es porque ese edificio le cambió la vida en dos ocasiones. La primera vez fue un amor a primera vista en el año 2003. Una visita en su condición de auditora en KPMG —trabajo que ejercía por aquel entonces— la marcó tanto que decidió cambiar de rumbo profesional. A los pocos días ya estaba trabajando en la consultora inmobiliaria Savills España, donde ahora ejerce como CEO en Barcelona. La segunda fue en la inauguración de la Torre dos años después. El motivo es obvio: allí conoció a su esposo y padre de su hijo.

El libro, presentado en esa Torre, es más un ensayo que una autobiografía; pero cuenta detalles importantes de su vida y reflexiona también sobre si alguien puede estar enamorado de una ciudad. Les avanzo que ella misma confesó que sí, y lo hizo con un magnífico discurso alrededor de tres puntos del libro y que, además, son su pasión: el arte, la arquitectura y las ciudades. Por cierto, cada día del año, Anna cuelga una obra de arte en X. Todos los días, pase lo que pase. Otra interesante pasión.

Amar las hamburguesas

El restaurante Amar del hotel El Palace organizó esta semana una fiesta para dar a conocer una nueva oferta muy necesaria en Barcelona. A partir de ahora, se podrán degustar unas fantásticas hamburguesas antes y después de asistir a un espectáculo en una nueva barra denominada la burguesía. El chef Rafa Zafra, que dirige Amar, dio cuenta de ello. Hacía tiempo que los allí presentes no disfrutaban tanto comiendo esos bocadillos que no siempre están bien vistos. Eso sí, la gran diferencia es que las hamburguesas de Rafa, para que quede claro, pesan 100 gramos y son de carne de wagyu.

Carles Sans, Rafa Zafra, Maribel Verdú, Ana Fernández, Marta y Maria Antonia Rodriguez en el restaurante Amar. / .

Las degustaron, entre otros, la actriz Maribel Verdú, que lleva varias semanas rodando por Catalunya ‘Separados al nacer’, que ama Barcelona y que se extrañó mucho de que aquí la noche se alargue tan poco. Estaba también Manolo Carreras, fundador de la guía gastronómica Macarfi; o el ilustre chef y amigo de Zafra, Albert Adrià. Tampoco se lo perdieron Joan Gràcia y Carles Sans, de Tricicle, que últimamente están en todos los saraos, junto a sus esposas Ana Fernández y María Antonia Rodríguez.

Recién llegado de Ibiza, asistieron el periodista Juan Suárez y el bulliniano y jefe de sala del restaurante de más éxito en la isla, Pol Perelló. Por cierto, El Jondal, que lleva el sello gastronómico de Zafra, ahora también triunfa en Mónaco y Austria. Pues eso, que si los grandes profesionales, encima, se hacen querer, la fórmula es imbatible. Suerte a los dos.