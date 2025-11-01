¿Qué supermercados están abiertos hoy, día de Todos los Santos en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de tiendas

El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, es uno de los nueve festivos nacionales que marca el calendario laboral de 2025 para todos los territorios.

Y este año cae en sábado. Que una festividad caiga en fin de semana no es un caso aislado este año: ya el pasado 12 de octubre se celebró en domingo, y el 6 de diciembre, día de la Constitución, también caerá en sábado.

Cuando esto sucede, los trabajadores tienen dudas sobre qué va a pasar con su día libre.

Estatuto de los Trabajadores

El artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores indica que “las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales”.

Además, señala que será festivo en todo el ámbito nacional el día de Año Nuevo, el Viernes Santo, el 1 de mayo, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el Día de la Constitución (6 de diciembre), el Día de la Inmaculada (8 de diciembre) y el día de Navidad (25 de diciembre).

Si estas festividades caen en domingo, el estatuto menciona que el Gobierno de cada comunidad autónoma la puede trasladar al lunes siguiente. Este año, las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura decidieron pasar la festividad del 12 de octubre, día de la Hispanidad, al lunes 13.

Pero el Estatuto de los Trabajadores no incluye ningún artículo que haga referencia a los festivos que caen en sábado. Por lo tanto, las empresas no están obligadas a compensar esa festividad.

Esta situación es la que sucederá el próximo 1 de noviembre, día de Todos los Santos: al ser día no laborable para una parte importante de los trabajadores, la mayoría no disfrutará de esta jornada festiva.

Pero, ¿qué pasa con los supermercados y tiendas que sí abren los sábados?

Afluencia de visitantes

La apertura o cierre de las grandes cadenas varía en función de la ubicación del establecimiento y la política comercial de cada grupo.

Mientras que algunas tiendas permanecerán cerradas por completo, otras abrirán con horarios reducidos o especiales.

Supermercados abiertos

Uno de los supermercados que tiene más clientes en España es Mercadona. La cadena de supermercados valenciana tiene la costumbre de cerrar la mayoría de domingos y festivos para el descanso de los trabajadores, pero el 1 de noviembre será una excepción: la mayoría de tiendas de Barcelona y Catalunya abrirán de 9:00 a 15:00 horas para facilitar las compras durante el fin de semana de la Castanyada y Halloween, uno de los más concurridos del otoño. Conviene, no obstante, consultar si tu tienda habitual se encuentra entre ellas.

Otro de los establecimientos de alimentación más concurridos de Catalunya es Carrefour. Al igual que Mercadona, abrirá la mayoría de sus tiendas durante el festivo, aunque los horarios varían según el tipo de tienda y la ubicación: algunas pueden seguir con su horario normal, reducido e, incluso, cerrar completamente. Se recomienda verificar el horario específico de cada tienda en su sitio web.

En cuanto a Lidl, sus supermercados permanecerán abiertos durante el día de Todos los Santos en Barcelona y resto de Catalunya en su horario habitual. Sin embargo, si quieres cerciorarte del horario de apertura puedes consultar su web.

La cooperativa valenciana Consum, otra de las tiendas de alimentos más concurridas, tendrá sus tiendas abiertas en la mayoría de casos el 1 de noviembre. Sin embargo, Charter, franquicia de Consum que da servicio a las pequeñas poblaciones y barrios urbanos, mantendrá gran parte de sus establecimientos abiertos, aunque algunos con horarios reducidos. Para cerciorarte de cuáles son las tiendas que abren, consulta los horarios.

En cuanto a Alcampo, la mayoría de tiendas e hipermercados de la cadena permanecerán abiertos y sin cambios en sus horarios. Por lo general, estarán disponibles de 9 a 22 horas, con pocas excepciones. En todo caso, te recomendamos que consultes su página web para estar seguro.

Los supermercados Dia suelen abrir en días festivos, aunque con horario reducido. Sin embargo, este sábado será una excepción, porque abren en su horario habitual, de 9 a 21.00 horas. No obstante, es posible que algunas tiendas permanezcan cerradas, sobre todo en áreas menos pobladas, por lo que se recomienda consultar el horario de tu establecimiento más cercano en su página web oficial.

En el caso de Caprabo, no existe demasiada información disponible sobre sus horarios en esta fecha y, aunque es probable que algunos de sus locales sigan abiertos, desde la cadena de distribución alimentaria afirman lo siguiente: "En Catalunya, los días festivos pueden variar según el tipo de festivo y la localidad. Por lo que algunas tiendas Caprabo permanecen abiertas en días festivos con horarios especiales para facilitar tus necesidades, mientras que otras pueden estar cerradas. Para evitar desplazamientos innecesarios, te recomendamos consultar el horario de apertura específico de cada supermercado".