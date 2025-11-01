Las obras en Can Dragó por el traslado del Europa costarán 1,5 millones y empezarán la semana que viene

Las obras para adecuar la pista de atletismo de Can Dragó, en Barcelona, empezarán la semana que viene para que el CE Europa se traslade a jugar sus partidos de Primera RFEF a partir del 15 de enero. Los arlequinados tienen que mudarse de su hogar en Gràcia, el estadio Nou Sardenya, al complejo deportivo de Nou Barris para cumplir con los requisitos de la categoría de fútbol profesional, que obligan a que los encuentros se disputen en campos de césped natural.

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este sábado el inicio de las adecuaciones. Se han retrasado sobre la primera previsión, que apuntó a que los trabajos comenzarían a mediados de octubre. Además, el consistorio ha informado de que el presupuesto de las labores para adaptar la pista ascenderán a 1,5 millones de euros, unos 500.000 euros más de lo que se calculó de partida.

La mudanza del Europa despertó reticencias en el Club d'Atletisme Nou Barris y sus atletas, así como en otras entidades alojadas en Can Dragó. Temían verse desplazados con la llegada del Europa por un tiempo indefinido. No obstante, el club salió satisfecho este octubre de una ruenión con representantes del consistorio, que dieron garantías de que las sesiones de atletismo serán compatibles con los entrenos y los partidos de fútbol una vez que las instalaciones se hayan renovado.

Eso sí, los corredores tendrán que ejercitarse a partir de los próximos días fuera de Can Dragó, que quedará impracticable mientras la puesta a punto para el Europa se prolongue. El gobierno municipal expresa que las obras se emprenderán "de modo que afecten lo mínimo posible a las actividades de las entidades deportivas de Nou Barris".

Césped y alumbrado

Con las obras, se procederá a sustituir el césped y el alumbrado. El gobierno local defiende que, al mismo tiempo que se acatan las exigencias del campeonato futbolístico, "también se mejorarán las condiciones de práctica del atletismo". El proyecto prefigura que se rebajará el terreno en la zona central de la pista para disponer de "una nueva base, un mejor drenaje del campo y nuevas capas de terreno y césped natural", precisa el ayuntamiento, que proyecta implantar un remozado sistema de riego.

Además, se prevé suprimir el carril de salto de longitud y el de salto de pértiga "para ampliar las dimensiones del terreno de juego para la práctica de fútbol". También se reubicará el colchón de salto de pértiga. El consistorio concreta que será necesario desmontar la jaula de lanzamiento de martillo y disco, ubicada en el césped. En la zona del lago de Can Dragó se desplegará una red para los lanzadores y se construirá un carril para el lanzamiento de jabalina.

Al margen, se colocarán gradas desmontables en el lateral y los goles de la pista. La Real Federación Española de Fútbol establece que la capacidad mínima del recinto ha de ser de 3.000 localidades con asiento fijo. Por ahora, la pista de Can Dragó cuenta con unas 900 butacas.

Asimismo, se adquirirán un marcador electrónico y banquillos. "Se han buscado consensos para mejorar el equipamiento", afirma el concejal de Deportes de Barcelona, David Escudé. "El Europa dispondrá de un campo de césped natural para disputar todos los partidos como local en la ciudad mientras que Barcelona ganará un nuevo espacio completamente renovada para la práctica del atletismo", observa. La elección de Can Dragó fue resultado de un acuerdo entre el club de Gràcia y el ayuntamiento, después de que la RFEF desechara la moratoria de un año que los arlequinados reclamaron para jugar los encuentros de liga en hierba artificial. No se le ha concedido más que margen hasta enero.

Mudanza forzosa

El inicio de las obras obliga a trasladar a los atletas fuera de la pista de Can Dragó. El ayuntamiento explica que está en contacto con el Centre Esportiu La Mar Bella "para que pueda acoger temporalmente entrenos de algunos atletas" de Nou Barris "hasta finales de año". El consistorio añade que permanece en contacto con otros municipios "para que algunas actividades se puedan realizar en equipamientos fuera de la ciudad durante los meses de ejecución de las obras". El Club d'Atletisme Nou Barris tiene previsto que parte de sus corredores se desplacen a Santa Coloma de Gramenet para seguir preparándose para la competición.

El Ayuntamiento de Barcelona da por seguro que todos los entrenos de las disciplinas deportivas que alberga Can Dragó podrán realojarse para que no se suspendan "en ningún momento" mientras los trabajos en la pista se alarguen. Además, el gobierno local garantiza que se mejorará la iluminación en torno al lago de Can Dragó -la piscina descubierta más grande de Barcelona- y la zona verde circundante "para que se puedan realizar entrenamientos". También en torno al lago se habilitarán espacios para que menores con discapacidad sigan practicando deporte al mismo tiempo que duran las reparaciones en la pista.