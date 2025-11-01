L’Hospitalet destinará un millón de euros a impermeabilizar y cambiar el césped del estadio de fútbol del Hospi

El estadio municipal de la Feixa Llarga, casa del Centre d'Esports L'Hospitalet recibirá una inyección de dinero público para ponerse al día. El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) destinará en los próximos meses casi un millón de euros a impermeabilizar la estructura del equipamiento y cambiar el césped del estadio de fútbol. El Pleno municipal aprobó este pasado martes 28 de octubre una modificación de crédito para dotar con 450.000 euros el Estadi Municipal de Futbol, donde el Hospi entrena y juega sus partidos. Tal y como reclama desde hace tiempo el club, el consistorio justifica esta inversión debido a que a superficie actual está "al final de su vida útil, con pérdida de filamentos y deterioro acelerado", unos condicionantes que, según el ayuntamiento, "comprometen la seguridad y la calidad del juego". "La renovación garantizará unas óptimas condiciones para la práctica deportiva y para el uso continuado de la instalación", asevera el consistorio.

Este montante se suma a otro de 540.000 euros aprobado por una Junta de Gobierno Local del pasado mes de septiembre, en el marco de un "proyecto de reparación de patologías y otras actuaciones complementarias" en el estadio municipal. Concretamente, esta segunda inyección prevé impermeabilizar un equipamiento creado en el marco de los Juegos Olímpicos de Barcelona. El actual presidente del CE L'Hospitalet, Antoni Garcia, explica que el tema de la impermeabilización es una cuestión que la junta del Hospi ya había trasladado al consistorio hace un tiempo, dada la filtración de goteras que sufren. "Han cumplido la propuesta que nos habían dicho que tendrían sobre la mesa", dice Garcia, quien celebra que, de este modo, se pueda empezar a modernizar "un poco" el equipamiento.

El cambio del césped es algo más delicado. Ya en verano el club alzó la voz para reclamar soluciones ante el mal estado que, denuncia, se encuentra el campo. Desde el Hospi hace meses que se encuentran en conversaciones con el Ayuntamiento de L'Hospitalet, titular del estadio, y la empresa Fieldturf Poligras SA, que instaló el actual césped, para proceder a la renovación del mismo, pero que no han tenido éxito. En agosto, fuentes del Hospi insistían en los problemas con los que se encuentra el principal club de L'Hospitalet y responsabilizaban a Poligras SA de que no se haya renovado el terreno pese al "mal estado" del mismo. Por su parte, fuentes municipales confirmaron ya entonces a este diario que habían activado un "proceso interno de garantía" a Poligras respecto al contrato en vigor porque el césped instalado ha durado menos tiempo del que estaba previsto.

Fuentes de Poligras defendieron entonces que el campo tiene ya siete años y que "cumple con la normativa". "Les dijimos que con un uso tan fuerte y después de tanto tiempo es normal que se pierdan algunas fibras, pero que eso no implica un defecto o que no se pueda utilizar", añadieron las mismas fuentes, que apuntaron que, con los datos que tenían, "el campo no requiere de una sustitución completa" y que, tal y como marcaban los pliegos del contrato, al campo le queda "un año de garantía". Con todo, Antoni Garcia sostiene que, pese algunas "pequeñas reparaciones" el césped sigue igual. Los 450.000 euros aprobados por el consistorio deberán poner fin al problema, pero el presidente del CE L'Hospitalet comenta que el proceso de licitación y adjudicación aún se alargará meses y que no se podrá cambiar, aproximadamente, hasta el mes de junio del año que viene. Por ello, de mientras, insiste en que se haga valer la garantía y reclamar más actuaciones a Poligras.

Cesión del estadio

Más allá de estas inversiones, el club y el ayuntamiento negocian también una cesión del estadio para el CE L'Hospitalet. "Estamos trabajando y esperamos que en los próximos meses podamos llegar a un acuerdo. Hay voluntad, lo estamos terminando de cerrar", apunta Antoni Garcia. Este modelo supondría que el Hospi se hiciera cargo de otras renovaciones a su cuenta y riesgo, a la vez que le permitiría explotar otros usos alternativos en momentos que no hay partidos o entrenamientos y, por ejemplo, ceder aparcamiento al Hospital de Bellvige, muy próximo al estadio, dado que esta es precisamente una reivindicación histórica del centro hospitalario.

El objetivo final del proyecto que lideran los exblaugrana Jordi Alba y Thiago Alcántara, así como de los empresarios Oscar Pierre y Gonzalo Álvarez, aspira a llevar al Hospi a la primera división en un margen de una década. Esto supone que, en el caso de ir ascendiendo, pronto requerirán de césped natural, así como de otros espacios donde los equipos del club puedan entrenar y, los equipos de menor categoría, disputar los partidos, sin dañar el césped del estadio. Los responsables del club cuentan con que estos cambios no serán inmediatos, pero dicen que trabajan ya con la idea de que se puedan materializar en los próximos años. Algo para lo que también deberán invertir dinero antes.

Esta cesión se estudia, a la vez que el Centre d'Esports L'Hospitalet ha dado ya los primeros pasos para convertirse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). El club acarrea una deuda de alrededor de 1,5 millones de euros y la idea es que la transformación en SAD permita un saneamiento de las cuentas. Además, también es uno de los requisitos para poder disputar las principales competiciones del fútbol español, el objetivo que encaran los responsables del nuevo proyecto para el Hospi.