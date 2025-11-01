Detenido un hombre por estafar a seis personas con la compra de billetes en el metro de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años por estafar a seis personas en el metro de Barcelona cuando se ofrecía a ayudarlas para comprar billetes. Los hechos tuvieron lugar en diversas paradas de la L3 de Metro entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre. Se cometieron cinco transferencias fraudulentas, cuyo importe ascendía a unos 2.000 euros, han informado los Mossos este sábado.

El hombre fue detenido el pasado 23 de octubre, tras acreditarse su participación en los hechos investigados. El sospechoso fue arrestado durante un dispositivo de localización. Los agentes lo encontraron en la estación de Drassanes, donde fue detenido antes de poder llevar a cabo la sexta estafa.

Al detenido le constan ocho detenciones policiales. Pasó a disposición judicial el 25 de octubre y el juzgado ha dictado una orden por la que prohíbe que acceda a las instalaciones del metro.

Según los Mossos, se trata de un delincuente con "alto riesgo de persistencia" que actuaba, principalmente, en el transporte público. Rondaba por los vestíbulos de la estaciones del suburbano que disponen de cajero automático, a la espera de detectar a personas de edad avanzada o turistas que se disponían a adquirir billetes o recargar sus tarjetas. Una vez identificada la víctima ofrecía su ayuda y los engañaba para introducir la tarjeta y el pin en el cajero, momento en el que ordenaba una extracción de dinero fraudulenta.