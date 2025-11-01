Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Delincuente reincidente

Detenido un hombre por estafar a seis personas con la compra de billetes en el metro de Barcelona

El sospechoso cuenta con antecedentes y un juzgado ha dictado una orden por la que prohíbe que acceda al suburbano

Los peritos dudan de que la víctima del crimen de Horta-Guinardó consumiese metadona y alcohol de forma conjunta

Una chica utiliza una máquina para comprar tíquets de TMB en la estación de metro de plaza Catalunya, en Barcelona.

Una chica utiliza una máquina para comprar tíquets de TMB en la estación de metro de plaza Catalunya, en Barcelona. / Zowy Voeten

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años por estafar a seis personas en el metro de Barcelona cuando se ofrecía a ayudarlas para comprar billetes. Los hechos tuvieron lugar en diversas paradas de la L3 de Metro entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre. Se cometieron cinco transferencias fraudulentas, cuyo importe ascendía a unos 2.000 euros, han informado los Mossos este sábado.

El hombre fue detenido el pasado 23 de octubre, tras acreditarse su participación en los hechos investigados. El sospechoso fue arrestado durante un dispositivo de localización. Los agentes lo encontraron en la estación de Drassanes, donde fue detenido antes de poder llevar a cabo la sexta estafa.

Al detenido le constan ocho detenciones policiales. Pasó a disposición judicial el 25 de octubre y el juzgado ha dictado una orden por la que prohíbe que acceda a las instalaciones del metro.

Noticias relacionadas y más

Según los Mossos, se trata de un delincuente con "alto riesgo de persistencia" que actuaba, principalmente, en el transporte público. Rondaba por los vestíbulos de la estaciones del suburbano que disponen de cajero automático, a la espera de detectar a personas de edad avanzada o turistas que se disponían a adquirir billetes o recargar sus tarjetas. Una vez identificada la víctima ofrecía su ayuda y los engañaba para introducir la tarjeta y el pin en el cajero, momento en el que ordenaba una extracción de dinero fraudulenta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma el próximo lunes en un simulacro de emergencia
  2. Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona
  3. Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
  4. Una empresa compra solares en Gavà y Terrassa para construir 345 viviendas tras la transformación de una antigua fábrica textil
  5. La Generalitat introduce cambios en la definición de gran tenedor de viviendas en Catalunya
  6. La Sagrada Família coloca el primer brazo de la cruz que coronará el templo
  7. La pesadilla de un propietario de Barcelona: 'Mi inquilino ha levantado paredes y alquila habitaciones por días a turistas
  8. Cierra Muebles Cáceres, la tienda con 80 años de historia que conquistó la plaza de la Revolució de Gràcia

Detenido un hombre por estafar a seis personas con la compra de billetes en el metro de Barcelona

Detenido un hombre por estafar a seis personas con la compra de billetes en el metro de Barcelona

Collboni recupera el cargo de comisionada de Educación en Barcelona y nombra a la socialista Marta Sendra

Collboni recupera el cargo de comisionada de Educación en Barcelona y nombra a la socialista Marta Sendra

Los peritos dudan de que la víctima del crimen de Horta-Guinardó consumiese metadona y alcohol de forma conjunta

Los peritos dudan de que la víctima del crimen de Horta-Guinardó consumiese metadona y alcohol de forma conjunta

L’Hospitalet destinará un millón de euros a impermeabilizar y cambiar el césped del estadio de fútbol del Hospi

L’Hospitalet destinará un millón de euros a impermeabilizar y cambiar el césped del estadio de fútbol del Hospi

La Plata: el bar de Barcelona que cumple 80 años con solo 4 platos (¡a 2,5 y 3,5 euros!)

La Plata: el bar de Barcelona que cumple 80 años con solo 4 platos (¡a 2,5 y 3,5 euros!)

Montjuïc amplía el museo de carrozas con una valla salvada de un saqueo y otras joyas de los cementerios de Barcelona

Montjuïc amplía el museo de carrozas con una valla salvada de un saqueo y otras joyas de los cementerios de Barcelona

¿Qué centros comerciales están abiertos hoy, día de Todos los Santos, en Barcelona y Catalunya?

¿Qué centros comerciales están abiertos hoy, día de Todos los Santos, en Barcelona y Catalunya?

¿Qué supermercados están abiertos hoy, día de Todos los Santos en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de tiendas

¿Qué supermercados están abiertos hoy, día de Todos los Santos en Barcelona y resto de Catalunya? Horario de Lidl, Mercadona y resto de tiendas