Deshauciado el exprofesor de OT Lawrence Maeyer de un solar de Guinardó donde construirán el nuevo CAP

La Guardia Civil desalojó este jueves al exprofesor de Operación Triunfo Lawrence Maeyer y a su mujer Tatiana Kovshova de un solar del Ajuntament de Barcelona, según ha avanzado 'La Vanguardia'.

La pareja levantó una cabaña sobre este solar ubicado en Guinardó, entre la calle Lepant y Boné. Instalaron placas fotovoltaicas, un váter portatil, un dormitorio y una cocina en este lugar, que llevaba más de una década abandonado.

Pero la zona de este solar se convertirá en un nuevo CAP, por lo que el Ajuntament ha cedido este espacio a la Generalitat para que puedan construir un nuevo centro sanitario para el barrio.

No pueden acceder a un alquiler

Lawrence Maeyer, que fue profesor de baile en la primera edición de OT, no logra establecerse laboralmente desde la pandemia, cuando la mayoría de familias dejaron de pagar clases de coreografía y muchas academias tuvieron que cerrar.

Desde hace dos años tiene contratos temporales como jardinero, pero la inestabilidad laboral no le permite acceder a un alquiler en Barcelona. "Sabíamos que lo estaban preparando, pero pensábamos que nos avisarían con un poco de margen", ha dicho Tatiana Kovshova.

Su mujer ahora mismo no puede trabajar por una lesión en el tobillo, pero espera reincorporarse pronto al mundo laboral para poder acceder a un alquiler.