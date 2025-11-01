Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política municipal

Collboni recupera el cargo de comisionada de Educación en Barcelona y nombra a la socialista Marta Sendra

El gobierno municipal rehabilita la figura que ya funcionó en tiempos de Ada Colau y elige a quien fuera secretaria de Educación en la federación del PSC en Barcelona

La congelación de impuestos en Barcelona para el 2026 avanza con el apoyo de ERC y el diálogo abierto con los Comuns

La comisionada de Educación de Barcelona, Marta Sendra.

La comisionada de Educación de Barcelona, Marta Sendra. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

ACN

ACN

Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona recupera la figura de comisionada de Educación, que ya funcionaba en la época de Ada Colau. El gobierno municipal encabezado por el alcalde Jaume Collboni ha elegido a Marta Sendra para ocupar el cargo. Nacida en Barcelona en 1956, tiene el título de Magisterio por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y posee dos posgrados, uno de Educación Especial y el otro de Educación Física. De hecho, gran parte de su carrera profesional ha transcurrido en el ámbito de la educación especial. Sendra también ha sido secretaria de Educación de la federación de Barcelona del PSC y consejera del distrito del Eixample.

El ayuntamiento ha manifestado que el nombramiento responde a la voluntad de "fortalecer" las políticas educativas municipales. El consistorio defiende que las políticas educativas municipales son una "herramienta esencial para garantizar la igualdad de oportunidades y la participación de toda la ciudadanía". "La educación es una política clave para la transformación social, la cohesión comunitaria y el desarrollo sostenible de la ciudad", añade.

La función de la comisionada será continuar impulsando y dar apoyo político a la concejalía de educación, de la que dependerá. También reforzará su capacidad de coordinación e interlocución con los diferentes agentes de los diez distritos de la ciudad. Entre sus funciones concretas se encuentran "fortalecer la colaboración con los centros educativos de la ciudad"; articular las relaciones con las entidades del tercer sector y las asociaciones de familias y los agentes educativos, así la planificación y ejecución de proyectos educativos municipales. Maria Truñó fue la comisionada de Educación del Ayuntamiento de Barcelona entre 2019 y 2023, durante el segundo mandato de Colau como alcaldesa.

