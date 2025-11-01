Barcelona eliminará una autopista urbana ampliando aceras en Sarrià-Sant Gervasi

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado de forma definitiva el proyecto para remodelar la calle Jesús i Maria, situada en el barrio de la Bonanova, dentro del distrito de Sarrià-Sant Gervasi. La reforma ampliará las aceras y reducirá la calzada en la vía, altamente concurrida de tráfico al conectar la Ronda de Dalt con el paseo de Sant Gervasi, por lo que se le considera como una pequeña autopista urbana.

Las obras cuestan 1,1 millones de euros y contemplan también que se renueve el pavimento, se planten árboles y se cambie mobiliario urbano en la calle. Los trabajos han de empezar en 2026 y se espera que duren unos ocho meses y medio.

Asimismo, se pondrá a día el alumbrado de Jesús i Maria para evitar zonas poco iluminadas. En los cruces, se instalarán unas plataformas "para mejorar la vialidad de la zona", explica el ayuntamiento.

El proyecto de remodelación de la calle se integra en el paquete de mantenimiento integral del Plan Endreça del consistorio. El programa está dotado con 435 millones de euros a invertir en este mandato e incluye cerca de 3.000 reformas integrales de espacios deteriorados y trabajos de prevención para evitar que el desgaste se extienda a más lugares.