Llegan las Catrinas a Barcelona por Todos los Santos: día, hora, recorrido del desfile y cómo apuntarse

La sociedad catalana se caracteriza por una mezcla de diferentes culturas. Catalunya es el resultado de una unión histórica de multitud de pueblos y civilizaciones, algo que sigue vigente en la actualidad.

Asimismo, la comunidad internacional de Barcelona es cada vez más diversa en cuanto a nacionalidades, pero si hay un dato que refleja fielmente la diversidad de la ciudad es el país de nacimiento de su población. El 33,6% de los barceloneses han nacido en el extranjero, un 11% más que hace diez años.

Además, el peso de la comunidad latinoamericana ha crecido notablemente en los últimos años.

Una de las celebraciones más esperadas

De hecho, un total de 300.300 personas empadronadas en Barcelona han nacido en países latinoamericanos, lo que representa más del 52% de los extranjeros en la ciudad.

Esta diversidad se ha hecho un hueco en las calles y en las actividades de la ciudad: este domingo, 2 de noviembre, la capital catalana celebra su tradicional desfile de Catrinas.

Inspirado en el Día de Muertos mexicano, es una de las celebraciones más esperadas del otoño.

Horario y recorrido

El evento vestirá la Rambla de Barcelona de colores brillantes, flores, maquillaje y elegancia para rendir homenaje a la vida y la memoria de los difuntos, uniendo la tradición mexicana con el espíritu festivo de Barcelona.

El punto de encuentro será a las 10.45h en el Teatre Poliorama, ubicado en el número 115 de La Rambla.

El recorrido arrancará a las 12h desde el mismo punto y finalizará a las 13 h en la explanada del Centre d’Art Santa Mònica, donde tendrá lugar la entrega de premios del concurso de Catrinas.

Cómo inscribirse

Los jueces del concurso valorarán la originalidad, el maquillaje y el vestuario de los participantes, así como el reciclaje, la historia y la confección. Se han establecido tres categorías de competición: infantil, adulta y grupal.

Para unirse al paseo, ya sea compitiendo o simplemente disfrutando del espectáculo, es necesario inscribirse previamente.

Los interesados deben enviar un correo electrónico a mexcat.org@gmail.com con la siguiente información: detalles sobre cómo será el vestuario y qué elementos destacan de la Catrina que representarán. La inscripción tiene un coste de 4 euros para niños y 8 euros para adultos.

Agenda de actividades

Un jurado independiente otorgará premios a la mejor Catrina, la más original y la mejor pareja.

Aunque las Catrinas tradicionales visten trajes elegantes y formales, la organización invita a los participantes a interpretar el disfraz con total libertad, priorizando la creatividad de los diseños.

Además, para celebrar la cultura mexicana, Barcelona cuenta con una amplia agenda de actividades organizadas por las asociaciones de ámbito mexicano, restaurantes y colectivos de la ciudad.

Altar de muertos

Hasta el 6 de noviembre, el edificio del Consulado de México, situado en el número 55 del paseo de la Bonanova, ofrece una visita gratuita a su Altar de muertos para rendir homenaje a los fallecidos.

Este año está dedicado a las mujeres indígenas, “guardianas de nuestras raíces y saberes ancestrales”, como indican desde el consulado.