Así será Circolo Popolare, el nuevo gran restaurante de Big Mamma a punto de abrir en el paseo de Gràcia de Barcelona

Será una de las novedades gastronómicas más sonadas del otoño en Barcelona, no solo porque ocupa una esquina privilegiada del paseo de Gràcia con Consell de Cent, sino porque lo abandera el efervescente grupo Big Mamma, que la pasada primavera desembarcó en la ciudad con Gloria Osteria, otra de sus marcas de restauración. En este caso, la empresa ha optado por desarrollar un nuevo Circolo Popolare --tienen otros en Londres, Manchester, París y Madrid, ninguno igual--, con espíritu de trattoria clásica, precios muy asequibles y un interiorismo atractivo. Lo caracterizarán estéticamente grandes estantes con unas 10.000 botellas de licores alineadas recorriendo tantos sus zonas de barra como cuatro de los 10 grandes ventanales (40 metros) que se asoman al paseo, enseñan a EL PERIÓDICO a poco más de un mes de su apertura, a principios de diciembre.

Imagen del Circolo Popolare de Londres, con elementos estéticos que se repetirán en el de Barcelona. / Big Mamma

El local, de 900 metros cuadrados, de los que 140 se destinan a cocinas, albergó durante 30 años al restaurante Citrus de AN Grup. Ahora está sumido en una recta final de reformas, con la estructura lista para desplegar el mobiliario y los detalles de la nueva etapa. Estos días se amontonan las cajas de licores y destilados (seleccionados con intención multicolor) que desplegarán en sus baldas iluminadas, así como las coloridas mesas de aires siciliano que recrean limones y uvas, y grandes tiestos que llenarán de vegetación el ambiente.

El establecimiento tiene acceso desde desde el paseo, pero la parte abierta al público se concentra en la primera planta (también con ascensor) y está pensada para "impactar" a primera vista, ya que se abre en dos grandes salas comedor contiguas, una a cada lado de la escalera. Un 'look' muy mediterráneo con suelos de terracota, amplios bancos de yeso en tono crema combinados con sillas, proporcionarán un aforo de 250 personas. Uno de los tres chefs ejecutivos de Big Mamma, Daniele Tasso, vuelve a liderar el despegue del nuevo proyecto barcelonés, con la previsión de albergar cada día a un millar de clientes, detalla.

Una de las pizzas estrella de Circolo Popolare. / Big Mamma

El reto parece viable teniendo en cuenta la fuerza internacional del grupo y el precedente de Gloria, en Enric Granados, que suma unos 3.000 comensales semanales, tras varios meses en marcha. Pese a su esencia italiana, el origen de la empresa de restauración se sitúa en Francia, donde los emprendedores Tigrane Seydoux y Victor Lugger quisieron crear un espacio gastronómico con carácter para disfrutar la auténtica cocina del país vecino. Durante un año recorrieron Italia plato a plato para importar sus sabores, sobre todo a París. En la actualidad Big Mamma suma más 2.500 empleados en siete países, y su debut en España se produjo hace casi seis años en Madrid, donde tienen ya tres locales. Barcelona, que alaban por su "energía" y potencia gastronómica, era su siguiente blanco. Siempre buscando "ubicaciones icónicas".

Para todos los públicos

El nuevo proyecto es algo más rústico en cuanto a diseño, con una propuesta culinaria "más sencilla, tipo trattoria tradicional", y mimo en el producto de "calidad y temporada". El recetario recordará "a los domingos italianos en familia", con entrantes y fritos clásicos, subraya, y unos 170 productos importados de su cuna. Una de las sorpresas es que introducirá la 'pizza al metro' --hasta 80 centímetros--, como es habitual en Italia, de modo que resulta idónea para compartir. Algunas grandes mesas invitan a ello, en un "ambiente festivo". Lo que justica la instalación de un horno gigante que combina gas y leña y permite medidas XXL.

La pizza será un puntal de la casa, pero también la pasta fresca, por lo que en el establecimiento se ha emplazado un obrador en la zona de preparaciones que se ubica en la planta baja. Estiman que el tíquet medio de comida será de 20 a 25 euros por persona. Y recuerdan que aunque los platos estrella son globales (como pizza de jamón y queso o la carbonara), la carta es diferente en cada ciudad.

Tasso, desde uno de los 10 ventanales de Circolo Popolare que se asoman al paseo de Gràcia.al Paseo de Gracia del restaurante Cicolo Popolare, con apertura prevista para el próximo mes de diciembre, y situado en el número 44 del Paseo de Gracia. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Al frente de la cocina estará Eduardo Bernini, que viene de uno de los locales del grupo en Alemania, junto a un equipo de un centenar de trabajadores, la mitad en cocina. Tasso señala que la plantilla es mayoritariamente italiana, en parte procedente de Gloria, o recién llegados del país de la bota. Mantienen su máxima de arrancar con personal de dicha nacionalidad, para darle autenticidad, aunque progresivamente incorporarán trabajadores autóctonos, hasta alcanzar aproximadamente un 30% del total. No dan datos de la nueva inversión, pero si darán mucho que hablar en pocas semanas.