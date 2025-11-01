Casi 70.000 personas visitan los cementerios de Barcelona durante la campaña de Todos los Santos

Un total de 69.585 personas han visitado los 9 cementerios de Barcelona entre el fin de semana pasado y este sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, ha informado Cementiris de Barcelona en un comunicado.

Los cementerios han recibido numerosos visitantes para recordar a sus muertos en este día de Todos los Santos, que ha caído en sábado y con buen tiempo en Catalunya. Desde primera hora de la mañana, en los cementerios se ha visto personas limpiando tumbas, llevando flores, rezando o guardando minutos de silencio para los familiares y amigos que ya se fueron.

23 grados

En Barcelona, la afluencia en los cementerios ha sido elevada en un día de Todos los Santos que este año ha caído en sábado (por lo que no es un fin de semana largo ni puente) y con una temperatura muy agradable, pues la máxima en la capital catalana hoy ha sido de 23 grados.

Para este día de Todos los Santos, los cementerios barceloneses han ampliado su horario, desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas.

Además, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha reforzado el servicio de autobuses que llegan a los cementerios de Montjuïc y Collserola

La campaña de Todos los Santos se mantendrá durante este domingo, ya que se prevé que siga habiendo un alto nivel de afluencia en los cementerios. Las visitas contabilizadas son las del cementerio de Montjuïc, el de Poblenou, el de Sant Andreu, Horta, Sant Gervasi, les Corts, Sarrià, Sants y el cementerio de Collserola.