Proyectos locales
Vitralls Bonet, TAKK y la Fundació La Vinya, ganadores de los Reconeixements Cambra 2025 de L'Hospitalet
"L'Hospitalet es uno de los ecosistemas culturales y económicos más dinámicos del país", dice la presidenta de la Cambra en L'Hospitalet, Elisabet Parés
AFTERWORK | L’Hospitalet se reivindica como motor económico de Catalunya en su centenario como ciudad
Las entidades Vitralls Bonet, TAKK y la Fundació La Vinya han sido reconocidas con los Reconeixements Cambra en el Dia de la Cambra, organizado por la Cambra de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), que ha reunido a empresarios de la ciudad y a representantes públicos para compartir conocimientos y fomentar conexiones.
Conducido por la periodista Laura Sangrà, el acto ha congregado a más de 120 personas y ha puesto el foco en las 'startups' de la ciudad en una mesa redonda a cargo de la asociación Youz Talent, que ha mostrado las nuevas voces en innovación local.
El responsable de las Cámaras territoriales y miembro del Comité ejecutivo de la Cambra de Barcelona, Joan Nogués, ha puesto en valor que los emprendedores de la ciudad "recuerdan que Catalunya lleva el espíritu emprendedor en su ADN y representan la ambición y búsqueda de la excelencia, integrando la innovación desde el minuto uno". Nogués se ha referido también a las empresas reconocidas durante la jornada, que "representan modelos diferentes pero hacen una gran contribución, es de promover la justicia social, el arte y la conservación del patrimonio o cómo se puede crear vidas más justas a través de la arquitectura".
En la misma línea, la presidenta de la Cámara en L'Hospitalet de Llobregat, Elisabet Parés, ha puesto en valor la creatividad de los emprendedores como motor de transformación empresarial y ha destacado que "L'Hospitalet es uno de los ecosistemas culturales y económicos más dinámicos del país", con proyectos estratégicos como el Biopol, clúster biomédico de referencia europea, la ciudad. Por último, Parés ha reafirmado el compromiso de la Cámara como espacio común para las empresas del territorio.
El Dia de la Cambra en L'Hospitalet ha destacado también la mejora de las previsiones macroeconómicas presentadas en el último informe de coyuntura económica de la Cambra de Comerç de Barcelona. En este sentido, L'Hospitalet de Llobregat cerró el mes de septiembre rozando las 5.700 empresas, un crecimiento de cerca de un 2% respecto al mismo mes del año anterior. El mercado de trabajo del municipio también ha mantenido un gran dinamismo, con unos 114.990 puestos de trabajo activos, lo que representa un crecimiento del 8,1% respecto a hace sólo un año.
- Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma el próximo lunes en un simulacro de emergencia
- Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona
- Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Una empresa compra solares en Gavà y Terrassa para construir 345 viviendas tras la transformación de una antigua fábrica textil
- La Generalitat introduce cambios en la definición de gran tenedor de viviendas en Catalunya
- La Sagrada Família coloca el primer brazo de la cruz que coronará el templo
- Cierra Muebles Cáceres, la tienda con 80 años de historia que conquistó la plaza de la Revolució de Gràcia
- Barcelona elimina con cemento el alcorque más desdichado del eje verde de Consell de Cent