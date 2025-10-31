FOTOS | El túnel de terror más grande de Barcelona vuelve a triunfar en la Trinitat este Halloween

Desde hace más de una década, los vecinos del barrio de Trinitat Vella organizan uno de los túneles del terror más emblemáticos de Barcelona. Este viernes 31 de octubre, el centro cívico del vecindario ha vuelto a acoger una de las atracciones más esperadas de Halloween de la capital catalana. El primer pase ha sido a las 19:00 y, como ya venía siendo habitual, ha sido un gran éxito. No es de extrañar, ya que se trata del túnel del terror más grande de Barcelona, además de ser completamente gratuito.

De hecho, debido a su creciente popularidad, en esta 12ª edición se han requerido entradas anticipadas. El 70% de los tickets se han reservado a los habitantes del barrio, y se calcula la asistencia de unas 1.000 personas. La entrada se realiza por la calle Mare de Déu de Lorda, 25, y en franjas horarias para evitar aglomeraciones.

Temática de este año

Hasta la medianoche de este viernes, los visitantes pueden disfrutar de un itinerario lleno de seres fantásticos y mitológicos aterradores que “se han rebelado contra los humanos por no cuidar bien del planeta Tierra”, ha explicado a este diario Jone Garcia, dinamizadora del centro cívico de la Trinitat Vella, organizador del evento.

Considerado el túnel del terror más grande de Barcelona, ocupa más de 1.000 metros cuadrados y cuenta con 14 ambientes distintos diseñados para ofrecer sustos, escenas inquietantes y dramatizaciones que no dejarán a nadie indiferente. Igual que en ediciones anteriores, la mayoría del montaje se ha realizado con materiales reciclados y objetos reutilizados de la zona.

Iniciativa ciudadana

El pasaje del terror es uno de los proyectos de iniciativa ciudadana más importantes de la Trinitat Vella. Para hacerlo realidad, los vecinos trabajan de forma voluntaria a lo largo de más de dos meses “todas las tardes y todos los fines de semana” para construir el recorrido y preparar las actuaciones.

Este año se ha contado con un centenar de voluntarios, distribuidos en diversas comisiones que se encargan de la escenografía, la iluminación, el maquillaje, el sonido y el vestuario, entre otras. Más allá del miedo, el túnel del terror de Trinitat Vella se ha convertido en un símbolo de comunidad y creatividad, “un proyecto hecho por y para los vecinos”, destaca Garcia.