Sant Boi de Llobregat, Capital Mundial de las Políticas del Tiempo 2026

La Red Local y Regional por el Tiempo (Local and Regional Time Network), que agrupa ciudades del mundo que trabajan por el derecho al tiempo, ha nombrado a Sant Boi de Llobregat (Barcelona) Capital Mundial de las Políticas del Tiempo 2026, relevando a Bogotá (Colombia). Se decidió en la Asamblea General anual en Barcelona, el 14 de octubre durante la Time Use Week, y el reconocimiento distingue a las ciudades "innovadoras" en políticas del tiempo, informa el Ayuntamiento santboiano en un comunicado.

Sant Boi ha sido reconocida por su trayectoria en políticas del tiempo, iniciada en 2011, y su innovación: recientemente presentó la Xarxa ConciliAcció para "ayudar a hacer políticas que favorezcan la conciliación en las empresas".

"Somos pioneros en impulsar acciones para que el tiempo sea un motor de bienestar, igualdad y cohesión social en nuestra ciudad. En 2011, 78 entidades y empresas de la ciudad firmaron el Pacto para el uso del tiempo de Sant Boi. Fue el punto de partida por un compromiso continuado con este tema, en el que Sant Boi es también un municipio innovador", reivindica el consistorio.

Con la capitalidad ya entregada, el ayuntamiento señala que, por un lado, "daremos continuidad al legado de Bogotá y Barcelona como anteriores capitales mundiales". Por otro, "abriremos una nueva etapa centrada en dar respuesta a los retos específicos de las ciudades medias de todo el mundo. El proyecto central será la celebración de un Foro global de municipios medios sobre políticas del tiempo". El gobierno local remarca que el tiempo es uno de los grandes retos del siglo. Más concretamente, la 'pobreza de tiempo' se ha convertido en un problema global que afecta entre el 20 y el 30% de la población europea. Es una forma contemporánea de desigualdad.