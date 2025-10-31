Fenómeno social
La locura fan por Lady Gaga llega a un importante hotel de Barcelona donde está hospedada la artista
Las aglomeraciones han obligado a los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana a desplegar un dispositivo para garantizar la seguridad ciudadana
CONTEXTO | Lady Gaga, entre el ensueño y la pesadilla, impacta en el Palau Sant Jordi con su despampanante fantasía gótica
DISFRUTAR | Así fue la comida de Lady Gaga en Disfrutar
Ariadna Miranda
El pasado marzo, Barcelona enloqueció al conocer la noticia de que la icónica cantante Lady Gaga actuaría en la capital catalana en tres ocasiones con su gira “The Maythem Tour”. Tras dos 'shows' los días 28 y 29 de octubre, esta noche, 31 de octubre, el Palau Sant Jordi despide el último concierto de la artista de 'Poker Face'. Ante el evento, la intérprete de 'Born this way' se hospeda en el Mandarín Oriental, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, ubicado en Passeig de Gràcia. Desde entonces, la puerta del alojamiento ha acumulado centenares de personas que esperan poder ver a la compositora entrar o salir.
Las aglomeraciones han obligado a los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana a desplegar un dispositivo para “garantizar la seguridad ciudadana y la movilidad en los alrededores del local", además de prevenir posibles alteraciones del orden público. Asimismo, el Ayuntamiento de Barcelona y el Hotel Mandarín Oriental han instalado vallas para una correcta organización, según confirman los propios Mossos d'Esquadra.
Entre los asistentes predominan los ‘little monsters’, como se hacen llamar los fanáticos de la estadounidense junto a turistas y transeúntes curiosos que aprovechan la ocasión para intentar verla.
Apariciones en Disfrutar o La Paloma
Es el caso de Francesc Barnes, artista y admirador de Lady Gaga. “Vi en X que estaba en el Mandarín, así que al salir del trabajo no dudé en acercarme” afirma a EL PERIÓDICO. Después de dos horas de espera, desistió aunque señala que “le encantó” compartir la experiencia con otros fans.
Después de siete años sin visitar Barcelona, la protagonista de ‘Ha nacido una estrella’ ha sido vista en varias ocasiones, cenando en el restaurante Disfrutar o apareciendo en una actuación sorpresa en la sala de baile La Paloma, en el barrio del Raval. Reconocida por su emblemático vestido de carne en la gala de los 'MTV Video Music Awards' de 2010, Lady Gaga se mantiene como una de las figuras pop más legendarias del panorama musical.
