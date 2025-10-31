El presupuesto municipal de Mataró para 2026 alcanzará los 175 millones de euros

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Mataró celebrado este jueves ha dado luz verde a la aprobación inicial del Presupuesto General de 2026. Las cuentas municipales alcanzarán los 175,16 millones de euros, 2,65 millones más que el 2025 (lo que supone un aumento del 1,54%). En cuanto al presupuesto consolidado, que incluye también el de las sociedades y entidades públicas empresariales (PUMSA, Aigües de Mataró, EPEL TecnoCampus y Mataró Audiovisual), será de 209,01 millones de euros, 4,47 millones más que en el ejercicio anterior, un 2,14% más.

Las cuentas municipales presentan, según declara el Ayuntamiento en un comunicado, una "rebaja importante en el endeudamiento externo" de la casa de 5,67 millones, pasando de 84,99 millones de euros en 2025 a 79,32 millones en 2026. Los ingresos corrientes se incrementan en 9,9 millones de euros: de 157,79 millones en 2025 se pasa a 167,77 para el año que viene. Entre estos ingresos se encuentra la aportación prevista por la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) que será este año de 50,79 millones de euros, mientras que el año pasado fue de 50,11 millones. Los ingresos aumentarán también con la modificación de las ordenanzas fiscales aprobada provisionalmente hace unas semanas, plasmada en una subida del 4% del IBI y del 2,38% de la tasa de residuos para 2026. El gobierno municipal calcula que pueden llegar a ingresar 1,8 millones de euros.

Atención a las personas y recogida de basuras, las partidas más altas

La partida más importante del presupuesto prevé para la atención y los servicios dirigidos a las personas un importe de 21,13 millones de euros (un aumento del 12,12% respecto a 2025). En segundo lugar, se sitúa la recogida, tratamiento de la basura y limpieza viaria, para la que se estima una partida de 21,14 millones (una subida del 8,33%). Para la seguridad, movilidad y protección civil se prevén 18,84 millones (+ 3,17%); para educación, 14,96 millones (+ 9,65%); para vivienda, urbanismo y vías públicas se asignan 8,50 millones (+ 7,18%); para cultura el importe sube a 8,91 millones (un 10,83% más) y para medio ambiente, jardines y saneamiento se destinarán 4,96 millones (+ 12,52%).

Las inversiones previstas en el presupuesto consolidado suben a 24,27 millones de euros, de los cuales 14,38 son del Ayuntamiento, mientras que el resto pertenecen a las sociedades municipales y las empresas públicas. Estas inversiones se financiarán con nuevo endeudamiento, aportaciones externas (subvenciones y cuotas urbanísticas) y recursos propios.

Por ámbitos, las inversiones del Ayuntamiento dedican 7,49 millones de euros para impulsar proyectos para poner la ciudad al día; 3,06 millones para realizar inversiones en equipamientos sociales, culturales, cívicos, deportivos y escolares; 2,05 millones de euros para implantar mejoras en equipamientos administrativos, informáticos y renovación de mobiliario; 1,34 millones de euros, para potenciar una movilidad sostenible y eléctrica; y 200.000 euros para hacer actuaciones de mejora en los mercados municipales.

Una vez aprobadas inicialmente las cuentas, se pueden presentar reclamaciones del 4 al 24 de noviembre, con el horizonte de poder aprobar definitivamente las Ordenanzas fiscales y el Presupuesto para el 2026 antes de finalizar el año.