Entregados a los Mossos de Mollet

La Policía Local de Parets del Vallès detiene a dos personas por un hurto en un establecimiento comercial

Los detenidos fueron interceptados pocos minutos después del robo y puestos a disposición judicial

Policía Local de Parets

Policía Local de Parets

El Periódico

El Periódico

Parets del Vallès
La Policía Local de Parets del Vallès detuvo el pasado martes, 28 de octubre, alrededor de las 19:15 horas, a dos personas acusadas de cometer un hurto en un establecimiento comercial del municipio.

La rápida intervención de los agentes permitió localizar a los sospechosos en el exterior del local y recuperar los objetos sustraídos pocos minutos después de producirse el incidente.

Los presuntos autores, identificados como C.P. y F.T., fueron trasladados a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes. Posteriormente, ambos fueron entregados a los Mossos d’Esquadra de Mollet del Vallès para su puesta a disposición del Juzgado de Guardia de la misma localidad.

La Policía Local de Parets del Vallès ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y la coordinación entre cuerpos policiales para garantizar la seguridad en el municipio.

