La Policía Local de Parets del Vallès detiene a dos personas por un hurto en un establecimiento comercial

La Policía Local de Parets del Vallès detuvo el pasado martes, 28 de octubre, alrededor de las 19:15 horas, a dos personas acusadas de cometer un hurto en un establecimiento comercial del municipio.

La rápida intervención de los agentes permitió localizar a los sospechosos en el exterior del local y recuperar los objetos sustraídos pocos minutos después de producirse el incidente.

Los presuntos autores, identificados como C.P. y F.T., fueron trasladados a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes. Posteriormente, ambos fueron entregados a los Mossos d’Esquadra de Mollet del Vallès para su puesta a disposición del Juzgado de Guardia de la misma localidad.

La Policía Local de Parets del Vallès ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y la coordinación entre cuerpos policiales para garantizar la seguridad en el municipio.