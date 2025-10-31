Entregados a los Mossos de Mollet
La Policía Local de Parets del Vallès detiene a dos personas por un hurto en un establecimiento comercial
Los detenidos fueron interceptados pocos minutos después del robo y puestos a disposición judicial
La Policía Local de Parets del Vallès detuvo el pasado martes, 28 de octubre, alrededor de las 19:15 horas, a dos personas acusadas de cometer un hurto en un establecimiento comercial del municipio.
La rápida intervención de los agentes permitió localizar a los sospechosos en el exterior del local y recuperar los objetos sustraídos pocos minutos después de producirse el incidente.
Los presuntos autores, identificados como C.P. y F.T., fueron trasladados a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes. Posteriormente, ambos fueron entregados a los Mossos d’Esquadra de Mollet del Vallès para su puesta a disposición del Juzgado de Guardia de la misma localidad.
La Policía Local de Parets del Vallès ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y la coordinación entre cuerpos policiales para garantizar la seguridad en el municipio.
- Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma el próximo lunes en un simulacro de emergencia
- Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona
- Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Una empresa compra solares en Gavà y Terrassa para construir 345 viviendas tras la transformación de una antigua fábrica textil
- La Generalitat introduce cambios en la definición de gran tenedor de viviendas en Catalunya
- La Sagrada Família coloca el primer brazo de la cruz que coronará el templo
- Cierra Muebles Cáceres, la tienda con 80 años de historia que conquistó la plaza de la Revolució de Gràcia
- Barcelona elimina con cemento el alcorque más desdichado del eje verde de Consell de Cent