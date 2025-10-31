Un plan de economía social para Sant Cugat logra un inédito consenso entre Junts y la CUP

Con un consenso político poco habitual, el pleno municipal de Sant Cugat del Vallès ha aprobado el Plan Director de Economía Social y Solidaria (ESS) 2025-2028, el documento que marcará las políticas locales para impulsar una economía más "democrática, sostenible y centrada en las personas". El texto fue aprobado con los votos favorables de Junts, ERC, PSC, CUP y En Comú Podem, y el rechazo de PP y Vox.

El plan nace tras un amplio proceso participativo entre el Ayuntamiento y la 'Taula d’Economia Social i Solidària', un espacio de colaboración entre la administración y las entidades locales. Su objetivo es reforzar el papel de la ESS como motor de transformación social, ampliando un trabajo iniciado hace más de una década. “Destinaremos 400.000 euros hasta el final del mandato para hacer realidad este plan. Queremos que Sant Cugat sea un referente de la economía social y solidaria en nuestro país”, subraya el teniente de alcaldía de Derechos, Dinamización de la Ciudad, Comercio y Seguridad, Bernat Picornell.

El documento se articula en seis líneas estratégicas que incluyen la creación de una identidad común del ecosistema local, la sensibilización del tejido económico y educativo, el impulso de proyectos público-comunitarios y la incorporación de criterios éticos y sostenibles en la contratación municipal. La Taula d’Economia Social i Solidària será el órgano encargado de coordinar su ejecución y seguimiento.

El nuevo plan busca consolidar a Sant Cugat como referente catalán en la economía transformadora, en un contexto social marcado por los fuertes contrastes de la ciudad. El precio medio del alquiler en 2024 se situó en 1.430,52 euros, por encima del de Barcelona (1.147,22 euros). A la vez, la población continúa creciendo y ha alcanzado ya los 98.649 habitantes, reflejando una presión residencial constante.

A pesar de su dinamismo económico, Sant Cugat sigue siendo una de las ciudades más desiguales de Catalunya. Según datos avanzados por el digital Cugatenc y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coeficiente de Gini —indicador que mide la desigualdad de renta— se situaba en 35,1 en 2020, por encima de la media catalana (32,1). Además, la brecha social se reduce más lentamente que en el conjunto del país: entre 2015 y 2020, la desigualdad cayó 1,6 puntos en Sant Cugat, frente a 2,5 en Catalunya. Durante ese mismo periodo, la renta media por persona en la ciudad aumentó en 4.493 euros, más del doble que el incremento registrado en el conjunto del territorio (1.887 euros).