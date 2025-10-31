Licitadas las obras de mantenimiento y accesibilidad del Mercat Torner de Badalona, pendiente aún de una reforma integral

En septiembre de 2024, el Mercat Torner de Badalona vivió uno de los momentos más delicados de su historia. Un informe técnico del Ayuntamiento detectó el deterioro de las cámaras frigoríficas, que presuntamente ponía en riesgo tanto a los trabajadores como a los clientes, de manera que el gobierno municipal les comunicó que el equipamiento tendría que cerrar por peligro de derrumbe inminente. Los malos augurios, sin embargo, se empezaron a disipar un par de días después, cuando el consistorio anunció que había encargado otro estudio, más pormenorizado, que confirmase el diagnóstico. Pasaron los días y los paradistas volvieron a sus puestos de trabajo. Pasaron las semanas, y la amenaza de cierre del mercado quedó en agua de borrajas. Desde antes de este episodio, los trabajadores del Torner ya insistían en la necesidad de reformar el vetusto edificio, que el año que viene cumplirá un siglo de vida.

Este jueves, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha licitado las "obras de adecuación" del Mercat Torner, con un presupuesto de 1.029.075,94 euros (IVA incluido). El Ayuntamiento aportará la mayor parte del dinero necesario para los trabajos, 929.075,94 euros; mientras que el AMB financiará los 100.000 euros restantes. Estas obras, sin embargo, suponen solo un primer paso en la esperada y necesaria reforma del equipamiento, y consistirá en trabajos de mantenimiento y accesibilidad en elementos como las fachadas, lavabos, cornisas o vidrieras: "Son unas primeras obras importantes, necesarias y esperadas", ha declarado la primera teniente de Alcaldía, Cristina Agüera, en la televisión municipal.

Una docena de las 16 paradas en activo han trasladado al Ayuntamiento que quieren quedarse en el mercado Torner / ELISENDA PONS

Para más adelante queda, entonces, la gran obra de reforma integral del edificio, que contempla dedicar unos 1.100 metros cuadrados del recinto a "un equipamiento de ciudad todavía no detallado" y, los aproximadamente 400 metros cuadrados restantes al propio mercado, en el que permanecerían trabajando las 12 paradas (actualmente hay 16) que han transmitido al consistorio su intención de seguir en el Torner. Agüera asegura que esta propuesta se está elaborando "mano a mano con los paradistas", y que ya han encargado a la empresa pública municipal Engestur el proyecto final. El calendario avanzado por la teniente de Alcaldía consiste en realizar primero las obras de mantenimiento recién licitadas; en segundo lugar, levantar el futuro equipamiento y; en tercer lugar, la reforma integral del reducido mercado. Preguntada por este medio, la presidenta del mercado Torner, Olga Viltró, celebra que se sustancie la licitación de la primera tongada de obras, pero lamenta que esta llega un par de años tarde. El próximo martes 4 de noviembre está previsto que Ayuntamiento y paradistas se reúnan para seguir avanzando en el contenido del proyecto final.

Así, esta primera tongada de obras empezarán en enero o febrero de 2026 y se prolongarán unos 12 meses. Según se detalla en la documentación de la licitación, las obras consistirán en "tareas de mantenimiento y mejora de los acabados de la planta baja, que presentan un estado muy deteriorado debido a las infiltraciones y la deficiente impermeabilización del voladizo existente". Se reparará la fachada de la planta baja del mercado y el voladizo perimetral, lo que comportará "la eliminación completa del actual voladizo debido a su deficiente estado y la obsolescencia funcional, dado que el espacio exterior no acoge usos de mercado permanente al aire libre desde hace varias décadas".

Rehabilitación y sustitución de elementos deteriorados

Se plantea asimismo la sustitución del acabado y las pendientes de las cubiertas existentes de los dos volúmenes bajos del mercado que se orientan a la calle Alfons XII y Torner, respectivamente. Son cubiertas que, según explicita la documentación, "presentan un estado de conservación problemático debido a las infiltraciones y la falta de mantenimiento". Por otro lado, se sustituirá el tabique pluvial de la fachada orientada a la calle Güell i Ferrer con un nuevo muro cortina. También se mejorarán las seis entradas y se cambiarán los toldos exteriores de la calle Torner por otros nuevos. Todo ello, con el fin de "mejorar la integración del edificio en su entorno y dignificar su imagen y la calidad constructiva".

Elementos añadidos "poco respetuosos con el edificio original" se eliminarán, y se añadirá "un porche metálico que resuelve formalmente las esquinas en continuidad con la cornisa perimetral y establece un diálogo en nivel formal con el resto de elementos estructurales y decorativos del mercado". La ampliación de las entradas "no afecta en ningún caso a la estructura", pero sí hace requerir algunas modificaciones, como el traslado de una de las paradas que da al costado de la calle Providència y el de la "cámara de los servicios higiénicos y las zonas de lavaderos". En esta línea, se sustituirá el lavabo existente por otro, accesible y más grande, y se trasladarán los lavaderos ocupando una de las paredes vacías. Cabe remarcar que las obras planeadas se desarrollarán únicamente en la planta baja y no se actúa en el ámbito de la planta sótano ni en la cubierta principal del mercado.