L’Hospitalet se propone “blindar la convivencia” en sus barrios en el aniversario de su centenario como ciudad

L’Hospitalet de Llobregat conmemora este año el centenario de su título honorífico de ciudad, una efeméride que llega en un momento en que la ciudad pone en valor el patrimonio de su historia ante los acuciantes retos de la vivienda, la seguridad y la cohesión social. Para conmemorar ese centenario, EL PERIÓDICO organizó este 30 de octubre un encuentro del ciclo '#afterwork' en el que el alcalde, David Quirós, subrayó ante las preguntas del director Albert Sáez que una de las prioridades de su mandato pasa por “blindar la convivencia” en todos los barrios de la ciudad, especialmente en los del norte.

“Tenemos problemas de seguridad e incivismo y no los escondemos”, asumió Quirós. “Pero también tenemos una enorme riqueza humana. L’Hospitalet es una ciudad diversa, construida por personas de orígenes distintos, y eso es precisamente lo que la hace fuerte”. El alcalde cerró filas ante "algunos elementos de extrema derecha" que "intentan romper la convivencia con discursos populistas que buscan dividir a la ciudadanía”.

El debate sobre seguridad y civismo es una de las grandes cuestiones que el actual alcalde heredó de la exalcaldesa Núria Marín, a quien sucedió en el cargo en junio de 2024. Desde entonces, Quirós ha situado la convivencia en el centro de su agenda política, con el objetivo de consolidar un modelo de ciudad “diversa, moderna y cohesionada”.

Durante el acto, que reunió a representantes vecinales, empresariales y del ámbito educativo, Quirós defendió la necesidad de reforzar los recursos municipales de mediación, impulsar acciones educativas en los centros escolares y fortalecer la presencia policial en el espacio público para combatir el incivismo. “La convivencia se defiende con palabras, pero también con hechos”, insistió Quirós.

Convenio educativo con la Generalitat

El alcalde reveló los trabajos conjuntos entre Ayuntamiento y Generalitat de cara a un futuro convenio que aborde los retos educativos de la ciudad, con el objetivo de mejorar los recursos y la planificación estratégica. Quirós agregó que la formación y el acceso a oportunidades laborales son piezas esenciales para garantizar la igualdad, al igual que el acceso a la cultura, “fundamental para construir una ciudadanía más crítica”.

Sáez subrayó el papel de la cultura y la educación como motores de cohesión social, un planteamiento que Quirós compartió al afirmar que “cuando la cultura y la formación llegan a todos, generamos conciencia crítica y reducimos la influencia de los mensajes simplistas”.

En el tramo final del encuentro, el periodista y director del suplemento cultural 'abril' de Prensa Ibérica, Álex Sàlmon, intervino para poner en valor el papel de L’Hospitalet como motor cultural de Catalunya, destacando su capacidad para “afrontar la complejidad sin renunciar a la convivencia”. “L’Hospitalet es hoy una ciudad moderna y cohesionada, y su centenario demuestra que el futuro se construye desde la diversidad”, concluyó.

El periodista Álex Sàlmon y la educadora social Cristina Gutiérrez, en la segunda mesa del After Work / Zowy Voeten / EPC

El alcalde Quirós reivindicó que el centenario debe ser una oportunidad para repensar el modelo de ciudad y reforzar el sentimiento de pertenencia. En el inicio del acto, varias mujeres centenarias recordron “el L'Hospitalet de antes”, cuando el municipio aún tenía aire de pueblo y “todas se conocían”. Pese al crecimiento urbano y demográfico, el sentimiento de comunidad sigue vivo en barrios como Bellvitge, La Florida, Collblanc o el Centre, donde la identidad local continúa siendo un elemento vertebrador, zanjó Quirós.