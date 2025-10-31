5 días de paro
Huelga del tranvía en Barcelona: fechas, horarios y servicios mínimos
Última hora de la huelga de tranvía en Barcelona, en directo
La ATM da luz verde inicial al proyecto de conexión del tranvía por la Diagonal
El retorno del Tramvia Blau del Tibidabo costaría 45 millones y de cuatro a seis años de obras
Las redes de tranvía de Barcelona -Trambaix y Trambesòs- afrontan cinco días de huelga convocados por los sindicatos CCOO, UGT FESMC y CGT, tras un año de negociaciones sin acuerdo con la empresa operadora TRAM.
La primera jornada de paro tendrá lugar este viernes 31 de octubre, y las siguientes serán los lunes 10 y 17 de noviembre, además de los viernes 21 y 28 del mismo mes, según han informado las organizaciones sindicales.
Servicios mínimos
El Departament de Treball de la Generalitat ha establecido servicios mínimos del 40% durante las horas punta -de 6:30 a 9:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas-, mientras que el servicio se reducirá al 20% durante el resto de la jornada.
Esto significa que la circulación de tranvías en las líneas Trambaix y Trambesòs quedará notablemente afectada, especialmente fuera de los horarios de máxima afluencia.
Motivos de la huelga
Los sindicatos han explicado que la huelga se convoca “tras un año de negociaciones fallidas” sobre el nuevo convenio colectivo con TRAM. .
Entre las principales reivindicaciones de los comités de empresa se encuentran una subida salarial con un porcentaje fijo vinculado al IPC y más inversión en mantenimiento y seguridad de la red de tranvías.
“Pedimos comprensión a los usuarios”
Las organizaciones sindicales reconocen el impacto que estas jornadas de paro pueden tener sobre los usuarios del transporte público en Barcelona, pero subrayan que la movilización busca “mejoras laborales” y “garantizar un servicio público de calidad”.
“Somos plenamente conscientes de las posibles afectaciones y pedimos comprensión y apoyo”, han expresado los sindicatos.
La plantilla de trabajadores del tranvía de Barcelona está formada por unas 250 personas, según datos sindicales.
