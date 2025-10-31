Huelga de tranvía en Barcelona hoy, en directo: servicios mínimos y última hora de las incidencias en Trambaix y Trambesós

Los sindicatos CCOO, UGT FESMC y CGT han convocado cinco jornadas de huelga en los tranvías de Barcelona, Trambaix y Trambesòs, la primera de las cuales se celebrar este viernes 31 de octubre.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la huelga de tranvías, incidencias y servicios mínimos

Desconocimiento Esperas de alrededor de media hora en las estaciones del tram en las primeras horas del huelga. Muchos usuarios expresan su desconocimiento del paro y, tras informarse en los paneles, deciden buscar la parada de bus o metro más cercana.

Convocan CCOO, UGT y CGT CCOO, UGT FESMC y CGT son los que han convocado cinco jornadas de huelga en los tranvías de Barcelona, Trambaix y Trambesòs. Entre los reclamos de los comités de empresa se encuentra pactar una subida salarial con un porcentaje fijo que tenga en cuenta el IPC, y también una mayor inversión en el mantenimiento y seguridad de los tranvías. Las organizaciones sindicales han manifestado "su plena conciencia de las posibles afectaciones que estas jornadas puedan ocasionar a los usuarios del transporte público", y por ello les piden "comprensión y apoyo" ante una movilización que quiere "mejoras laborales" y "garantizar un servicio público de calidad".

La plantilla La plantilla de trabajadores del tranvía de Barcelona está formada por unas 250 personas, según datos sindicales.

“Pedimos comprensión a los usuarios” Las organizaciones sindicales reconocen el impacto que estas jornadas de paro pueden tener sobre los usuarios del transporte público en Barcelona, pero subrayan que la movilización busca “mejoras laborales” y “garantizar un servicio público de calidad”. “Somos plenamente conscientes de las posibles afectaciones y pedimos comprensión y apoyo”, han expresado los sindicatos.

Motivos de la huelga Los sindicatos han explicado que la huelga se convoca “tras un año de negociaciones fallidas” sobre el nuevo convenio colectivo con TRAM. Entre las principales reivindicaciones de los comités de empresa se encuentran una subida salarial con un porcentaje fijo vinculado al IPC y más inversión en mantenimiento y seguridad de la red de tranvías.

Servicios mínimos El Departament de Treball de la Generalitat ha establecido servicios mínimos del 40% durante las horas punta -de 6:30 a 9:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas-, mientras que el servicio se reducirá al 20% durante el resto de la jornada.