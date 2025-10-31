Halloween 2025 en el Tibidabo de Barcelona: todas las novedades y actividades

Hasta el 2 de noviembre, el parque de atracciones Tibidabo de Barcelona celebra Halloween con una amplia oferta de actividades y experiencias para todos los públicos. Desde espectáculos de zombis hasta pasajes de terror, el parque se transforma en un escenario de miedo con vistas panorámicas de la capital catalana.

Además, el recinto cuenta con decoraciones y personajes de terror que recorren las calles del parque. Entre ellos se encuentran el violinista Murphy y misteriosas brujas, que complementan la ambientación de Halloween.

Nuevo espectáculo de zombis

Este año, el Tibidabo estrena “El Último Baile”, un espectáculo de zombis que se realiza en la plaza dels Somnis (nivel 5) al caer la tarde. La propuesta combina elementos de terror aptos para todas las edades con un número musical inspirado en un 'Thriller' de Michael Jackson. Los visitantes podrán verlo el sábados a las 20:30 h y el domingo a las 19:30 h.

Hotel 666

El icónico Hotel 666 del Tibidabo permite recorrer habitaciones y pasillos de un hotel abandonado habitado por personajes icónicos del cine de terror. Se trata de uno de los pasajes de miedo mejor valorados de Europa, que en Halloween seguirá ofreciendo vivir esta experiencia inmersiva. La entrada está incluida con la entrada del parque.

Además, como extensión del Hotel 666, el Espai 666 permite interactuar con los personajes más míticos del terror y conocer sus historias. La sala está pensada para que los visitantes puedan hacerse fotografías mientras recorren el espacio.

'Traumatika' en Beyond

La atracción de realidad virtual Beyond se suma a Halloween con 'Traumatika', una experiencia de terror llena de zombis que promete intensidad y adrenalina para los visitantes. La atracción está ubicada en el área panorámica del parque.

Mascotas del Tibidabo

Ti, Bi, Da y Bo, las mascotas del parque, también se visten de Halloween. Los visitantes pueden disfrutar de su espectáculo y hacerse fotografías con los personajes en sus trajes temáticos de terror en el área panorámica.