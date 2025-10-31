Gavà impulsa un nuevo parque infantil de juegos de agua de cara al verano que viene

El Ayuntamiento de Gavà ha puesto en marcha una de las actuaciones más esperadas dentro de su programa de inversión en parques infantiles y zonas de actividad física: la creación de un nuevo parque de juegos de agua en el Parc del Mil·lenni. Este espacio no solo está diseñado para el disfrute familiar, sino que también ha sido concebido para funcionar como un refugio climático vital durante los meses más calurosos del año.

Esta inversión específica asciende a 264.000 euros, y el proyecto de esta nueva instalación ya cuenta con la aprobación del Pleno municipal. Forma parte de un plan municipal más amplio que contempla una inversión global de 750.000 euros en mejoras de espacios públicos.

El nuevo parque acuático, cuya puesta en marcha está prevista para el próiximo verano, ocupará unos 300 metros cuadrados. Los más pequeños podrán disfrutar de juegos de agua instalados tanto a nivel de suelo como en altura.

La alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, destaca la doble función del parque, haciendo hincapié en la responsabilidad ambiental del proyecto. Según sus declaraciones, el sistema de funcionamiento del parque será de recirculación cerrada, garantizando así un uso del agua que es a la vez responsable y sostenible.

Desde una perspectiva de diseño, el área se ha desarrollado siguiendo rigurosos criterios de accesibilidad e inclusión. Los pavimentos serán acolchados y antideslizantes, adaptados para permitir que los niños puedan jugar cómodamente descalzos.

Un Plan Global de Mejora para la Ciudad

La creación de este parque de agua se enmarca dentro de un plan exhaustivo de mejora de los espacios públicos en Gavà. El objetivo municipal es reforzar la oferta lúdica y deportiva de la localidad. Además del área en el Parc del Mil·lenni, el plan prevé la renovación de tres zonas de juegos infantiles en el núcleo urbano (la plaza de la Església, la plaza Catalunya y la Torre Lluc), con una inversión de 486.000 euros. También se creará un nuevo espacio infantil junto a la playa, concretamente cerca del monumento de la Vela, en Gavà Mar.

Este espacio en Gavà Mar se diseñará en colaboración directa con el Consell d’Infants de Gavà, lo que subraya el compromiso municipal con la participación infantil y la educación en valores cívicos. Estas mejoras en las áreas de juego (incluyendo renovación de elementos, pavimentos y zonas de sombra) están previstas para estar en servicio a partir del tercer trimestre de 2026.

El plan también mira por el bienestar de otras franjas de edad, incluyendo la ampliación de las áreas de actividad física al aire libre. Se crearán seis nuevos espacios de entrenamiento para jóvenes a partir de 14 años y personas mayores, sumándose a los seis ya operativos. Adicionalmente, se distribuirán 15 zonas equipadas con pedales estáticos en diferentes parques de la ciudad. Estos nuevos equipamientos permitirán realizar ejercicios variados de movilidad, coordinación y estiramiento, utilizando aparatos como elípticas, remos, patines o barras. El objetivo final es claro: promover la actividad física y el bienestar en los espacios públicos de Gavà.