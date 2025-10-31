Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Intervenidos tres kilos de metanfetaminas en un coche que circulaba por la Diagonal de Barcelona

El copiloto del vehículo huyó cuando la Guardia Urbana ordenó detenerse al automóvil porque circulaba con la luz posterior fundida

Los Mossos d’Esquadra detienen a cuatro hombres en L’Hospitalet e intervienen 120 kilos de hachís

Un coche patrulla de la Guardia Urbana, en Barcelona.

Un coche patrulla de la Guardia Urbana, en Barcelona. / ELISENDA PONS

Europa Press

Europa Press

Barcelona
La Guardia Urbana de Barcelona ha informado que agentes del cuerpo encontraron tres kilos de metanfetamina en un coche que circulaba por la avenida Diagonal de Barcelona este pasado miércoles. Los policías detuvieron el vehículo a la altura del número 535 de la vía.

El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que los agentes detuvieron al automóvil porque circulaba con la luz posterior fundida. Los policías iban a advertir al conductor de la infracción y, cuando el vehículo se detuvo, el copiloto intentó huir corriendo con una mochila. Uno de los agentes consiguió recuperarla.

La Guardia Urbana registró la bolsa. Además de las metanfetaminas, también encontraron 23,6 gramos de 'speed', 2,2 gramos de cocaína y 6.035 euros en efectivo.

