Collboni descarta el acuerdo que plantea el PP para eliminar la reserva del 30% en Barcelona
Sirera envía una carta al alcalde y a Junts para formar una alianza y derogar la medida
Collboni pone la propuesta del 30% "en el cajón hasta el próximo mandato" tras la postura de Junts
Tras unos meses de intensas negociaciones, el gobierno de Jaume Collboni cerró la puerta a modificar durante este mandato la norma que obliga a destinar el 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. Cuando parecía que el asunto había quedado aparcado, el PP ha decidido reabrir el debate. Su líder en el ayuntamiento, Daniel Sirera, ha enviado una carta al alcalde y al líder de Junts, Jordi Martí, proponiendo un pacto entre el PP, el PSC y Junts para eliminar la norma del 30%.
Según Sirera, esta medida ha resultado ser un freno a la construcción de nueva vivienda y ha contribuido a encarecer los precios. “Barcelona necesita menos trabas y más viviendas, menos ideología y más soluciones”, ha afirmado el dirigente popular en el pleno de este viernes. Propone sustituir la obligación por un sistema de incentivos efectivos que fomente la construcción de vivienda asequible.
Un día después de enviar la misiva, Sirera ha reiterado su propuesta ante el pleno municipal, insistiendo en la necesidad de derogar una normativa que, a su juicio, ha demostrado ser ineficaz y contraproducente. Sin embargo, Collboni ha rechazado totalmente la idea de eliminarla. El socialista ha recordado que su objetivo no es suprimir la medida, sino revisarla para hacerla más operativa. Ha señalado además el “debate truncado” con Junts, con quienes el PSC estuvo a punto de alcanzar un acuerdo de reforma antes de que los postconvergentes decidieran romper las negociaciones en el último momento.
Aun así, Collboni se ha mostrado dispuesto a explorar otras vías y discutir las fórmulas de incentivos fiscales y medidas de simplificación administrativa que plantea el PP, que puedan favorecer la creación de vivienda asequible sin renunciar al compromiso de mantener una parte del parque residencial bajo protección oficial.
En otra línea, el mismo pleno ha despedido al hasta ahora portavoz del PP, Juan Milián, que abandona el consistorio tras ser designado senador autonómico en representación de la Generalitat de Catalunya. "Sin duda, mis mejores experiencias políticas las he vivido en la política municipal, la más cercana, la más agradecida", ha afirmado durante su última intervención en la cámara barcelonesa, en la que ha prometido seguir trabajando por Barcelona, ahora desde el Senado.
También ha agradecido al alcalde, concejales y trabajadores municipales su "trabajo y complicidad" durante los últimos dos años, así como a los miembros del grupo municipal popular, especialmente a su líder, Daniel Sirera, al que ha agradecido su confianza. “El ayuntamiento pierde a un grandísimo concejal, pero el Senado necesita un refuerzo de diálogo, de consenso y serenidad”, ha expresado Sirera, visiblemente emocionado.
