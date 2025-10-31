Barcelona invita a conocer sus cementerios con visitas guiadas culturales: inscripciones abiertas

Barcelona invita a la ciudadanía a mirar sus cementerios con otros ojos. En estas fechas dedicadas al recuerdo de los seres queridos que han fallecido, la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona organiza una serie de visitas guiadas para descubrir el valor histórico, artístico y patrimonial de los recintos funerarios de la capital catalana.

Montjuïc, escenario de historia y memoria obrera

El Cementiri de Montjuïc será protagonista de dos de las visitas. La primera, organizada por el Centre Cívic Vil·la Urània el 18 de octubre, propone un recorrido por la historia de la clase trabajadora y los grandes linajes industriales —Bonaplata, Batlló y Amatller—, enfrentados en la Barcelona de La Rosa de Foc. Un guía especializado conducirá a los participantes por los rincones más emblemáticos de este período, con especial atención a la arquitectura, la simbología y la botánica funeraria. La jornada concluirá con una ampliación excepcional en el Fossar de la Pedrera, espacio de memoria colectiva.

El 23 de octubre, los centros cívicos Albareda y El Sortidor ofrecerán una visita nocturna teatralizada al mismo cementerio. En esta experiencia singular, los guías, vestidos de época, acompañarán a los visitantes por un recorrido iluminado con velas y ambientado con música en directo, en el que se evocarán historias y personajes de la Barcelona de otros tiempos.

Sarrià, Sant Andreu y Sants: patrimonio local y figuras ilustres

El 1 de noviembre, el Centre Cívic Pere Pruna propone una visita al Cementiri de Sarrià, un pequeño recinto diseñado por Francesc Renart i Arús que conserva más de siglo y medio de historia. En él reposan destacadas figuras de la cultura catalana, como los poetas Carles Riba, Clementina Arderiu y Josep Vicenç Foix, los pintores Josep Obiols y Jaume Mercaders, y el arquitecto Nicolau Maria Rubió i Tudurí.

El 12 de noviembre, el Centre Cívic Sant Andreu llevará a cabo un itinerario por el Cementiri de Sant Andreu, el segundo más antiguo de la ciudad. Entre sus tumbas destacan las de figuras como el poeta Ignasi Iglésias, los políticos Josep Benet y Joan Comorera, y la soprano Montserrat Caballé.

Al día siguiente, 13 de noviembre, el Centre Cívic Cotxeres de Sants organizará una visita al Cementiri de Sants, inaugurado en 1878 y ubicado en L’Hospitalet de Llobregat, ya que las leyes del siglo XIX obligaban a situar los recintos funerarios fuera de los núcleos urbanos. Este cementerio destaca por su portada neoclásica, su capilla neogótica y la presencia de esculturas del artista Pablo Gargallo.

Les Corts, un recorrido por la historia urbana

La programación concluirá el 29 de noviembre con una visita al Cementiri de Les Corts, organizada conjuntamente por los centros cívicos Ateneu Fort Pienc, Casa Golferics y Casa Elizalde. Este cementerio, construido como recinto municipal del antiguo pueblo de Les Corts, ofrece una oportunidad para repasar la evolución del barrio y de la ciudad desde el siglo XIX hasta la actualidad. Entre los puntos destacados del recorrido figuran el recinto judío, la tumba de la familia Dios y el espacio dedicado a los mártires de ultramar.

Las inscripciones para todas las visitas se pueden realizar a través de los enlaces habilitados por los centros cívicos participantes.