Pleno municipal
Barcelona limita los precios en las residencias de estudiantes y pone coto a su expansión
El ayuntamiento aprueba una ordenanza que regula quién puede alojarse y establece que los precios máximos serán los mismos que en las viviendas de protección oficial
El auge de residencias de estudiantes irrita a los vecinos de Collblanc: "Se encarecen los precios de la vivienda"
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una ordenanza que regula los precios asequibles tanto de residencias de estudiantes como de alojamientos dotacionales ubicados en suelos destinados a estos fines. La ordenanza ha sido aprobada este viernes en el pleno con los votos a favor del PSC, Junts, Barcelona en Comú y ERC.
El ayuntamiento ha explicado que, con la medida, se busca "facilitar el acceso" y "favorecer una oferta de calidad, inclusiva, y con igualdad de oportunidades". El documento regula que los alojamientos deben alojar personas con necesidades temporales que tengan dificultades de emancipación y otros requerimientos de acogida, tales como jóvenes, gente mayor o colectivos en situaciones de vulnerabilidad.
El consistorio manifiesta que los precios máximos serán los mismos que las viviendas de protección oficial en régimen general y el criterio de selección para su uso se podrá perfilar a partir de las convocatorias correspondientes. La ordenanza aprobada también evita la instalación de residencias estudiantiles de grandes dimensiones en zonas saturadas, para así garantizar tanto la vida cotidiana como el descanso de los vecinos y vecinas.
