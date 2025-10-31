Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pleno municipal

Barcelona limita los precios en las residencias de estudiantes y pone coto a su expansión

El ayuntamiento aprueba una ordenanza que regula quién puede alojarse y establece que los precios máximos serán los mismos que en las viviendas de protección oficial

El auge de residencias de estudiantes irrita a los vecinos de Collblanc: "Se encarecen los precios de la vivienda"

Sesión del pleno municipal de este viernes en el Ayuntamiento de Barcelona.

Sesión del pleno municipal de este viernes en el Ayuntamiento de Barcelona. / DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

EFE

EFE

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una ordenanza que regula los precios asequibles tanto de residencias de estudiantes como de alojamientos dotacionales ubicados en suelos destinados a estos fines. La ordenanza ha sido aprobada este viernes en el pleno con los votos a favor del PSC, Junts, Barcelona en Comú y ERC.

El ayuntamiento ha explicado que, con la medida, se busca "facilitar el acceso" y "favorecer una oferta de calidad, inclusiva, y con igualdad de oportunidades". El documento regula que los alojamientos deben alojar personas con necesidades temporales que tengan dificultades de emancipación y otros requerimientos de acogida, tales como jóvenes, gente mayor o colectivos en situaciones de vulnerabilidad.

Noticias relacionadas y más

El consistorio manifiesta que los precios máximos serán los mismos que las viviendas de protección oficial en régimen general y el criterio de selección para su uso se podrá perfilar a partir de las convocatorias correspondientes. La ordenanza aprobada también evita la instalación de residencias estudiantiles de grandes dimensiones en zonas saturadas, para así garantizar tanto la vida cotidiana como el descanso de los vecinos y vecinas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 5 millones de personas del área de Barcelona recibirán una alarma el próximo lunes en un simulacro de emergencia
  2. Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona
  3. Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
  4. Una empresa compra solares en Gavà y Terrassa para construir 345 viviendas tras la transformación de una antigua fábrica textil
  5. La Generalitat introduce cambios en la definición de gran tenedor de viviendas en Catalunya
  6. La Sagrada Família coloca el primer brazo de la cruz que coronará el templo
  7. Cierra Muebles Cáceres, la tienda con 80 años de historia que conquistó la plaza de la Revolució de Gràcia
  8. Barcelona elimina con cemento el alcorque más desdichado del eje verde de Consell de Cent

El túnel de terror más grande de Barcelona vuelve a triunfar en la Trinitat

El túnel de terror más grande de Barcelona vuelve a triunfar en la Trinitat

El túnel del terror de Barcelona

El túnel del terror de Barcelona

La locura fan por Lady Gaga llega a un importante hotel de Barcelona donde está hospedada la artista

La locura fan por Lady Gaga llega a un importante hotel de Barcelona donde está hospedada la artista

Barcelona limita los precios en las residencias de estudiantes y pone coto a su expansión

Barcelona limita los precios en las residencias de estudiantes y pone coto a su expansión

Intervenidos tres kilos de metanfetaminas en un coche que circulaba por la Diagonal de Barcelona

Intervenidos tres kilos de metanfetaminas en un coche que circulaba por la Diagonal de Barcelona

Montjuïc amplía el museo de carrozas con una valla salvada de un saqueo y otras joyas de los cementerios de Barcelona

Montjuïc amplía el museo de carrozas con una valla salvada de un saqueo y otras joyas de los cementerios de Barcelona

Gavà impulsa un nuevo parque infantil de juegos de agua de cara al verano que viene

Gavà impulsa un nuevo parque infantil de juegos de agua de cara al verano que viene

Barcelona rechaza gravar la compra de viviendas a extracomunitarios tras la abstención de los Comuns

Barcelona rechaza gravar la compra de viviendas a extracomunitarios tras la abstención de los Comuns