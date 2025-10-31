Badalona reúne a 300 regatistas en la séptima edición de la Golden Cup: "Es una oportunidad para la promoción económica y turística de la ciudad"

El Port de Badalona supone una pieza clave en el tejido económico que proyecta la transformación de la zona del barrio del Gorg como "una nueva centralidad ensanchada" de la ciudad, en palabras del alcalde, Xavier Garcia Albiol. Es por ello que la séptima edición de la regata Golden Cup Badalona de vela, que se celebra desde este viernes 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre, fue uno de los reclamos en que tanto Albiol como el gerente del puerto, Imanol Sanz, más énfasis pusieron en el stand de Badalona en la última edición de Fitur.

Así, con el horizonte de que a mediados de 2027 finalicen las obras del Canal del Gorg —infraestructura que comportará la llegada de unos 200 amarres para embarcaciones de hasta 15 metros de eslora—, el Ayuntamiento espera que la ciudad " se convierta en un punto de referencia en el mundo de la vela" con la celebración de la Golden Cup. El gobierno municipal declara que la prueba (organizada por Enregata con el apoyo de Marina Badalona) es "una cita ya consolidada en el calendario de otoño de las regatas". No en vano, el gobierno municipal ha declarado que la Golden Cup Badalona "pone de manifiesto el proceso de reapertura al mar y la transformación urbanística que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Badalona en su litoral y su puerto".

'Tardeo a tota vela'

Unos 300 regatistas, divididos en unos sesenta equipos, han acudido a la ciudad para disputar la prueba y el ejecutivo municipal quiere agasajar a los visitantes con una fiesta "con el objetivo de reunir a los regatistas en un ambiente distendido y acercar a la ciudadanía de Badalona al mar y a su puerto". La cita tendrá lugar durante la tarde del sábado 1 de noviembre, con una fiesta que el consistorio ha bautizado como 'Tardeo a tota vela', pensada para el disfrute de todas las tripulaciones, pero también "abierta a la participación de todos los vecinos, con música de los años ochenta y con la celebración de la 'castanyada' como motivo de fondo".

En esta línea, el alcalde Albiol ha afirmado que, para Badalona, la Golden Cup "es mucho más que una competición deportiva". "Esta regata contribuye a reforzar el papel del Port de Badalona como espacio de referencia náutica en Catalunya y, al mismo tiempo, es una oportunidad para la promoción económica y turística" de la ciudad, y que proyecta una imagen de Badalona "como ciudad abierta, dinámica y con un puerto de primera categoría", ha sentenciado Albiol.