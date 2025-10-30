Urbanismo
Viladecans recibe 4,5 millones de fondos europeos para mejorar el eje cívico de la riera de Sant Climent
Cubrirá el 40% del presupuesto de un proyecto que se desarrollará en los próximos cuatro años
El Ministerio de Hacienda ha otorgado a Viladecans (Baix Llobregat) fondos europeos FEDER por un total de 4,5 millones de euros para mejorar el eje cívico de la riera de Sant Climent. Esta financiación cubrirá el 40% del presupuesto del proyecto que asciende a los 11,2 millones de euros y que se desarrollará en los próximos cuatro años.
Las inversiones incluyen, sobre todo, mejoras urbanísticas que hagan el espacio público más amable para peatones y bicicletas, más vivo y educativo y más resiliente en el cambio climático. Asimismo, amplía la red de equipamientos y mejora su potencial sostenible y social. Entre los nuevos espacios de actuación estarán las plazas de Europa y de Saint Herblain o la carretera de Sant Climent, tanto en su tramo urbano como interurbano.
Las acciones más importantes serán la remodelación de la carretera de Sant Climent en el tramo urbano, y la creación de un carril bici y peatonal en el tramo no urbano, la mejora del parque y del cauce de la riera, adecuando un paso para peatones. También se remodelarán las calles de Salvador Baroné y de la Verge de Montserrat.
Más en el centro de la ciudad, se reformará la plaza de Europa y se podrá completar las obras de rehabilitación en Can Modolell y en el museo de Ca n’Amat. Se instalarán, además, placas solares en tejados de diversos equipamientos y se desarrollarán acciones para la revitalización del polígono industrial del Centro.
