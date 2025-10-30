Terrassa presenta un presupuesto de 265,6 millones para 2026 con una subida del 2,5% en impuestos

El alcalde de Terrassa (Vallès Occidental), El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha presentado este martes el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 265,6 millones de euros, un 3,6% más que el ejercicio anterior. La propuesta incluye una actualización del 2,5% en tasas e impuestos municipales, una medida que el Gobierno local considera necesaria para compensar el aumento del IPC y mantener la capacidad inversora del Ayuntamiento.

La teniente de alcalde de Servicios Generales y Gobierno Abierto, Laura Rivas, ha explicado que el 56% de los ingresos procederán de impuestos y tasas municipales, mientras que el 44% llegará de otras administraciones —Estado, Generalitat y Diputación—. “No aplicar esta corrección supondría perder poder adquisitivo y dificultar la ejecución de proyectos y servicios esenciales”, ha defendido Rivas.

Tres ejes de actuación

Ballart ha subrayado que el presupuesto “se ha elaborado con voluntad de diálogo y flexibilidad para alcanzar acuerdos con las diferentes formaciones políticas” y ha anunciado un primer pacto con el grupo del PSC, que incorpora nuevas inversiones en vivienda y espacio público.

El alcalde ha explicado que el presupuesto se estructura en tres grandes ejes de actuación. El primero, cuidar y mantener la ciudad, concentra más del 40% del gasto y destina más de 21,1 millones de euros a la mejora de calles, plazas, parques, alumbrado, jardinería, alcantarillado y mantenimiento urbano.

El segundo eje se centra en acompañar a las personas, reforzando los servicios sociales, la convivencia, la inclusión y la seguridad. El tercero busca impulsar el progreso económico, fomentando la promoción empresarial, la creación de empleo y el desarrollo de sectores estratégicos como el audiovisual.

“Queremos una Terrassa donde todo el mundo pueda vivir con dignidad y oportunidades. Este presupuesto es sensato, maduro y ambicioso, y garantiza el equilibrio económico mientras da respuesta a los retos presentes y futuros”, ha afirmado Ballart.

Más inversiones en barrios y servicios básicos

La teniente de alcalde y portavoz de Junts per Terrassa, Meritxell Lluís, ha destacado que el presupuesto “refuerza la apuesta por la calidad de vida desde lo cotidiano: calles limpias, aceras accesibles, alumbrado seguro y espacios públicos cuidados”.

Entre las actuaciones previstas, Lluís ha señalado la reurbanización de la calle Arquímedes (925.000 €), la renovación de la plaza de la Dona (150.000 €) y proyectos de accesibilidad en edificios municipales (125.000 €).

El consistorio también destinará 200.000 euros a equipamientos educativos y otros 200.000 euros para crear 70 nuevas plazas de escuela infantil, una medida que, según Lluís, “facilita la conciliación familiar y mejora la igualdad de oportunidades”.

15,4 millones en inversiones directas

El proyecto reserva 15,4 millones de euros en inversiones, entre las que destacan la rehabilitación de la Masia Freixa (2 millones), la modernización de los mercados municipales (1,5 millones), la tercera fase del parque de la República (800.000 €) y la mejora del alcantarillado y los colectores (950.000 €).

También se prevén 5,6 millones para modernizar la red de agua y la empresa pública Taigua, además de 2,5 millones para renovar vehículos y sistemas de eficiencia energética de Eco Equip, con el objetivo de mejorar la limpieza urbana.

Llamamiento a un nuevo modelo de financiación local

El alcalde ha señalado que el Gobierno municipal está analizando tres enmiendas del PSC a las ordenanzas fiscales “que pueden mejorar el texto y facilitar su aprobación” en el pleno.

