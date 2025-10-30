Esta tarjeta de transporte deja de venderse en Barcelona: hasta cuándo podrás usarla

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una persona usa la Tarjeta Rosa en un autobús, en una imagen de archivo

Una persona usa la Tarjeta Rosa en un autobús, en una imagen de archivo / Jonathan Grevsen

El Periódico

El Periódico

Barcelona
La tarjetas de transporte T-4 de cartón han dejado de venderse. El último día para adquirirlas fue el 28 de octubre de 2025, y las que se hayan adquirido hasta entonces podrán seguir utilizándose hasta el 31 de diciembre de 2025.

Así, la T-4, que ofrece 10 viajes a un precio especial de 2,15 €, pasa a estar disponible únicamente en formato digital, cargándose en la T-metropolitana Tarjeta rosa reducida.

Se trata de un título unipersonal reservado a personas que disponen de la Tarjeta rosa metropolitana de tarifa reducida y que permite realizar desplazamientos integrados en la red de metro y bus de TMB (excepto servicios especiales y el Barcelona Bus Turístic), las líneas de bus del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), los servicios de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) dentro del ámbito tarifario metropolitano, y el Tram. También es válida en las estaciones de Aeroport T1 y T2 de la L9 Sud.

La T-4 debe ir acompañada siempre del DNI u otra acreditación de identidad y de la Tarjeta rosa metropolitana de tarifa reducida, salvo en el caso de estar cargada en la nueva T-metropolitana.

Del cartón al soporte digital

Con este cambio, la T-4 se integra en la T-metropolitana, un soporte de plástico con tecnología sin contacto similar a la T-mobilitat. Existen tres modalidades:

  • Tarjeta rosa gratuita (viajes ilimitados).
  • Tarjeta rosa reducida (con la que se podrá cargar la T-4 digital).
  • Pase de acompañante.

Las condiciones de acceso a estas tarjetas no cambian. Pueden solicitarlas las personas empadronadas en cualquier municipio del área metropolitana de Barcelona, que cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

  • Ser mayores de 60 años (la edad varía según el municipio) y disponer de ingresos familiares brutos por debajo del límite establecido.
  • Tener una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y cumplir también con el requisito económico.

La AMB recuerda que tanto la T-4 como las distintas modalidades de la T-metropolitana son títulos personales e intransferibles, y que en caso de inspección se debe acreditar siempre la identidad con DNI o NIE.

