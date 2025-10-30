Renfe anuncia "reajustes" en el plan alternativo de transporte que suple el corte de la R3 de Rodalies

Renfe ha anunciado que a partir del 3 de noviembre implementará "mejoras" en el plan alternativo de transporte en la línea R3 de Rodalies de Catalunya, una vez ya han pasado más de 20 días desde el corte de la misma, cuyas obras se prevé duren unos 16 meses.

El ente ha detallado en un comunicado que "reajusta" las frecuencias de paso del servicio substitutorio por carretera para "adaptarlas a la demanda", y "con el objetivo de mejorar la movilidad de los viajeros, especialmente en las horas punta, y optimizar el servicio" mientras continúan las obras que Adif está ejecutando entre Montcada Bifurcació y La Garriga.

Estas modificaciones se han establecido después de tres semanas de corte, y "teniendo en cuenta el seguimiento detallado del plan alternativo de transporte inicial y las reuniones mantenidas con ayuntamientos, entidades y plataformas del territorio", asegura Renfe.

Concretamente, los ajustes que se implantarán a partir del próximo lunes son:

Incremento de frecuencias entre La Garriga y Barcelona , en la estación de Fabra i Puig. Habrá un nuevo servicio diario con salida de Barcelona a las 22:00 horas y, en los días laborables, se establecen servicios cada 30 minutos en los dos sentidos del trayecto, entre las 06:00 horas y las 09:00 horas; y entre las 16:00 horas y las 20:00 horas.

, en la estación de Fabra i Puig. Habrá un nuevo servicio diario con salida de Barcelona a las 22:00 horas y, en los días laborables, se establecen servicios cada 30 minutos en los dos sentidos del trayecto, entre las 06:00 horas y las 09:00 horas; y entre las 16:00 horas y las 20:00 horas. Recorte en el servicio por carretera entre Vic y Barcelona, que pasará a tener una frecuencia de expedición de 20 minutos, mientras hasta ahora era de 15 minutos.

En el comunicado, Renfe manifiesta que "continúa trabajando de forma coordinada con Adif para mejorar la fiabilidad del servicio ferroviario" y que "se mantiene la formación específica del personal de información y atención al cliente, para reforzar el acompañamiento a los usuarios durante este periodo de obras". El ente declara asimismo que el servicio alternativo por carretera "se continuará analizando de manera permanente", de manera que no descarta posteriores adaptaciones que respondan "a las necesidades específicas o puntuales que se puedan detectar".