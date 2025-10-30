"Los propietarios venden para evitar problemas": los API de Catalunya impulsan un "pacto transversal" contra la crisis habitacional

"La frase que más escuchan los agentes inmobiliarios en boca de los propietarios es 'no queremos problemas con el alquiler' y deciden vender". Lo resume la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC), Montserrat Junyent, que este jueves ha anunciado la creación del 'Pacto Transversal por la Vivienda en Catalunya' promovido por el colectivo contra la crisis habitacional. Tras relatar el continuo descenso de la oferta de pisos en alquiler --"hay larguísimas listas de espera en las agencias, en especial en Barcelona"-- y el déficit de pisos de nueva construcción en contraste con la mayor demanda, el colectivo apuesta por "una mesa de trabajo plural e independiente impulsada desde la sociedad civil para responder a la falta de acuerdos políticos" .

En la presentación, que ha contado con Joan Franquesa, vicepresidente primero del COAPI de Barcelona; Guifré Homedes, vicepresidente segundo; Francesc Quintana, secretario de la Junta de la AIC; y Carles Sala, portavoz y director del Área Jurídica de los API de Catalunya, se ha puesto el dedo en la llaga del "exceso de normativa" que genera innumerables dudas entre propietarios e inquilinos y se salda con la salida continua de pisos del mercado de arrendamiento. Homedes (de Amat Finques), ha precisado que solo el 60% de los pisos de alquiler que gestiona su empresa vuelven al mercado cuando finalizan los contratos. El resto se venden, se hacen de temporada o pasan a los hijos de los propietarios, que no pueden acceder a otra vivienda.

El colectivo API (que representa a unos 4.000 profesionales) ha coincidido en reclamar un "espacio de diálogo estable, abierto y técnico" que "siente las bases de una política de vivienda de país", ya que opinan que el Consell Assessor de l'Habitatge recién reactivado puede ser un "buen órgano consultivo", pero por su dimensión (con 53 integrantes del ámbito público, privado y entidades), "no será operativo", afirma Franquesa. Han asegurado estar ya en conversaciones con otros colectivos profesionales para lograr la máxima representatividad.

Su ofensiva contra la crisis habitacional pasa por "aumentar la oferta mediante una mayor agilidad administrativa, incentivar fiscalmente a los propietarios que pongan pisos en alquiler, fomentar la rehabilitación y garantizar la seguridad jurídica con medidas claras contra la okupación", entre otros puntos, partiendo de una mayor estabilidad normativa. Sala ha subrayado las continuas contradicciones en las informaciones que formula el Govern desde las distintas conselleries, empezando por la definición de grandes tenedores y también por el alquiler de temporada.

La coyuntura hace que los portales inmobiliarios no reflejen el mercado de alquiler tradicional, ya que las agencias no llegan a publicarlos. Si lo hacen pueden tener en poco rato 300 emails de interesados, han resumido, en un contexto de precios disparados. Las listas de espera son habituales y dejan fuera de juego a muchos candidatos, han insistido.

Mucha venta y poca obra nueva

Defendiendo la colaboración públicoprivada, han denunciado que la paralización de planes urbanísticos y las trabas administrativas en numerosos municipios ha frenado la obra nueva. Según Sala, este año se alcanzarán entre unas 110.000 viviendas vendidas en Catalunya, igualando las cifras de 2007, "pero entonces se construyeron entre 70.000 y 80.000, y este año unas 15.000, con lo que del resto compraventas creemos que muchas han salido del mercado de alquiler".

Para reactivar la oferta de alquiler han propuesto adecuar regulaciones a la evolución demográfica y del mercado, ya que Junyent cree que la demanda seguirá creciendo. Entre ellas, flexibilizar los usos de inmuebles, de modo que los industriales o de oficinas puedan ser viviendas, actualizar los criterios de densidad (en Barcelona impiden legalizar locales y despachos que están siendo utilizados como piso) si cumplen requisitos de habitabilidad, frenar la redistribución por habitaciones --"hasta se eliminan los salones para poner más dormitorios"-- y evitar la proliferación de infravivienda, ha defendido Quintana.

Junyent ha insistido en colaborar con el Gobierno de la Generalitat y el del Estado, pero ha reivindicado el derecho del sector a ser escuchado. "Estamos a pie de calle y conocemos las necesidades de unos y otros", ha dicho. Reclaman a la administración la promoción de vivienda asequible, seguridad jurídica, rehabilitación urbana e los incentivos fiscales para ampliar la oferta, enfatizando que el 30% del importe de una compraventa son tributos. Siendo "realistas", no piden la derogación de los límites de precio al alquiler, porque sería una "batalla pérdida", en cambio creen que sí son mejorables otros muchos ámbitos.

En una crítica afilada a las dos administraciones, el colectivo ha lamentado que desde febrero no hayan sido respondidas las aclaraciones que solicitaron junto a las patronales de administradores, promotores y propietarios, para poder atender las 12.000 consultas profesionales que han recibido en el último año.