La Generalitat introduce cambios en la definición de gran tenedor de viviendas en Catalunya

La vivienda habitual no computa como propiedad en la definición final de los grandes tenedores en Catalunya, según los cambios y aclaraciones que ha introducido la Generalitat. Se trata de una de las figuras clave en la nueva limitación de precios del alquiler que implantó el Govern en marzo de 2024, mucho más restrictiva que en el resto de España. Durante todo este tiempo, la Agència Catalana de l'Habitatge ha considerado como gran propietario --equiparando sus obligaciones a las de un gran fondo inversor-- a cualquiera con cinco o más viviendas a su nombre o que sumase más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial. Pero en la actualizacion que deste esta semana ofrece en su web, excluye del recuento el propio hogar, de manera que es necesario tener otras cinco propiedades residenciales para serlo. Otro cambio importante es que establece que en el caso de propiedades verticales (edificios enteros) se cuentan todos los pisos que la integran como unidades y que las viviendas en las dos grandes zonas tensionadas definidas hasta ahora (primero fue un ámbito de 140 municipios, y luego se declaró otra zona de 131) no se suman entre sí. Es decir, se puede tener cuatro posesiones en una y dos en otra, y no ser gran tenedor.

En los últimos meses había suscitado mucha polémica en el sector que la Conselleria d'Economia utilizase criterios dispares sobre los grandes tenedores, que actualmente deben pagar un 20% de impuesto de transmisiones al comprar viviendas en zonas tensionadas. Ese hecho más la ambigüedad de la definición de Habitatge había provocado confusión tanto entre propietarios como en el sector inmobilario e incluso en el ámbito judicial, que llegó a adoptar una interpretación propia respecto a las copropiedades. Así lo ha recordado hoy el colectivo COAPI, que en Barcelona ha anunciado un pacto transversal contra la crisis habitacional, que se ha hecho eco de los cambios.

Los agentes catalanes siguen apreciando incongruencias en el cómputo, como el hecho de que se contabilicen como en una misma área tensionada realidades tan diferentes como las de la capital catalana o la de municipios de 3.000 habitantes, por ejemplo. Del mismo modo cuestionan la segunda área tensionada que se añadió en octubre de 2024, donde algunos municipios rurales tienen alquileres muy bajos y escasa demanda pese a que hubieran sufrido aumentos superiores al IPC.

Con la unificación de criterios y ajustes, la Agència de l'Habitatge especifica ahora en su portal online que serán considerados grandes tenedores una persona física o jurídica titular de:

Cinco o más viviendas situadas en los municipios declarados zona de mercado residencial tensionado (sin contar su domicilio y en una misma área tensionada, como se detalla más adelante).

Más de 10 viviendas situadas en territorio español, siempre que una esté situada en un municipio declarado zona de mercado residencial tensionado en Catalunya.

Más de 1.500 m2 de superficie construida de uso residencial, con independencia de la cuota de participación sobre la vivienda que esté situada en un municipio declarado zona de mercado residencial tensionado.

En el caso de zonas no tensionadas, será gran tenedor si suma 11 viviendas o más, y más de 1.500 metros de superficie construida de uso residencial.

Cómo cuentan las copropiedades

También se aclara el tema de las copropiedades, es decir cuando una vivienda está a nombre de dos o más personas. A efectos del cómputo, en zonas no tensionadas si se es titular de más del 50% de una vivienda, cuenta como 1 vivienda. Si es titular del 50% o menos de diferentes viviendas, se aplicará la suma de las diferentes titularidades y será gran tenedor si estas suman más de 1.500 m2.

Y en el caso de que ser "titular único de algunas viviendas y cotitular otras, la suma de las superficies construidas de todas las viviendas debe superar los 1.500 m2 (sea cual sea la participación que tiene de cada vivienda)" para ser gran tenedor.

En zonas tensionadas, en caso de copropiedad si "es titular de más del 50% de una vivienda, cuenta como 1 vivienda". Y si se posee "el 50% o menos de diferentes viviendas, la suma de las diferentes titularidades debe dar lugar a 5 viviendas". En este caso, se entiende que equivale superar un total de 500%, como podría ser tener cuatro pisos y una proporción del 40% de otros tres, lo que sumaría 520%, por ilustrar el razonamiento. Este punto es controvertido porque penaliza incluso porcentajes ínfimos de propiedades compartidas o heredadas entre varios titulares.

Es importante que Habitatge puntualiza literalmente que "para determinar si alguien es gran tenedor, las viviendas situadas en zonas tensas diferentes no se suman (por ejemplo, si una persona es titular de 4 viviendas situadas en la primera zona y de 1 en la segunda, no es gran tenedor)". Y que en el cómputo de viviendas, "no se tiene en cuenta lo que es la vivienda habitual y permanente del propietario".

En otra de las FAQS que responde Habitatge, establece que en el caso de propiedades verticales (cuando hay un mismo propietario de toda una finca) se "computan todas las unidades destinadas a uso residencial en las que esté dividido físicamente el edificio, tanto si están identificadas así en el Registro de la Propiedad como si no". Hasta ahora se contabilizaban las unidades registrales, lo que había generado picaresca de grandes propietarios de edificios enteros sin división horizontal con un solo número de registro, que se autoconsideraban pequeños propietarios (salvo sumar más de 1.500 m2) y eludían sus obligaciones.

Incluso la justicia había cuestionado este punto. Como destaca hoy el Sindicat de Llogateres, un juzgado se ha posicionado considerando la suma de todos los pisos en el caso de un fondo de inversión propietario de un bloque de 11 viviendas Gràcia, donde intentaban desahuciar a un vecino. Según el colectivo, el fondo, además, ha creado una sociedad para cada una de la decena de fincas completas que suma en Barcelona, de modo que atribuía a cada una sola unidad registral, eludiendo la condición de gran tenedor.