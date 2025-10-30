L’Hospitalet se reivindica como motor económico de Catalunya en el centenario como ciudad

"En los años 80, cuando salíamos, nos costaba decir de dónde éramos porque pensábamos que a lo mejor la gente no nos hablaría. Esto se ha superado. La gente de L'Hospitalet se siente muy orgullosa de ser de L'Hospitalet y los que tienen un complejo en realidad son los que nos miran mal sin conocernos". Son palabras del alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), David Quirós, en una charla con el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, en un 'After Work' el marco del centenario de L'Hospitalet como ciudad. La realidad es que el municipio ha sufrido una gran metamorfosis a lo largo de las últimas décadas en todos los ámbitos: social, cultural y, por supuesto, económico. En el marco del acto, también ha participado la consellera d'Economia, Alícia Romero, quien ha recordado que la segunda ciudad de Catalunya es también el "segundo motor de Catalunya" y aporta ya un 3% del PIB catalán.

En 2001, la ciudad contaba apenas con 66.000 trabajadores y cerró el 2024 con un total de 108.050 puestos de trabajo localizados, es decir, de trabajadores en la ciudad. Es decir, que los puestos de trabajo generados en L'Hospitalet en las últimas dos décadas han crecido un 63,71%. Un crecimiento que el municipio ambiciona que vaya aún a más con la ampliación de la Fira, el desarrollo de un polo biomédico de referencia al sur de la ciudad y el aterrizaje del nuevo Hospital Clínic en la Diagonal, en la frontera con la zona norte de L'Hospitalet. Todos ellos, proyectos de referencia en el ámbito catalán, español e, incluso, europeo por su magnitud.

El objetivo ahora, ha dicho Romero, es que la riqueza que se genera en el territorio pueda ser compartida por el conjunto de la ciudad: "En una ciudad tan poblada es más importante que todo aquello que generemos tenga un impacto en la ciudadanía. No está pasando aún, tenemos que seguir trabajando y colaborando con las ciudades". Para ello, ha reclamado que los municipios tengan "visión y ambición", algo que, ha aseverado, los gobiernos de L'Hospitalet ya hacen desde hace años.

Gemma Martínez, la consellera Alí­cia Romero y el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdi, durante la primera mesa del 'After Work' dedicado al centenario de L'Hospitalet de Llobregat. / Zowy Voeten

En esta misma línea, el alcalde Quirós ha reivindicado la apuesta por el bioclúster y la Fira: "Es una gran oportunidad para la ciudad de L'Hospitalet y nuestro entorno. Estos elementos nos permitirán tirar adelante y contribuirán a mejora la vida de los vecinos de L'Hospitalet". El alcalde de L'Hospitalet, ciudad que incluye en su perímetro la mayor densidad poblacional de Europa y algunos de los barrios con mayores índices de vulnerabilidad del área de Barcelona, ha reivindicado el plan integral del Samontà como el "más importante" de todos los proyectos que se cuecen en el municipio y que debe permitir intervenir en todos los ámbitos de estas barriadas. Un plan que, de algún modo casa también con el aterrizaje del Clínic, que debe ayudar a transformar, al menos, parte de los barrios del norte.

Eje norte-sur

David Quirós apuesta hace ya meses por vertebrar L'Hospitalet con un eje que conecte la Diagonal con la Granvia. Es decir, que vincule al desarrollo del Clínic con el del polo biomédico, ubicado junto a otro hospital de referencia, el de Bellvitge. En el marco del 'After Work' ha participado también el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, Quien ha explicado que L'Hospitalet, con la llegada del Clínic y el desarrollo del bioclúster se convertirá en "una parte fundamental de uno de los ámbitos más importantes del sur de europa en investigación sanitaria". Precisamente, en este área entre Barcelona y distintas localidades del Baix Llobregat se proyectan ya varios nodos y proyectos vinculados a la innovación biomédica como pilares.

Unos proyectos que se apoyan en un triángulo sanitario plenamente consolidado como son el Hospitalt Sant Joan de Déu de Esplugues, Bellvitge y el Clínic. Así, la consellera Romero, ha celebrado el papel activo de L'Hospitalet en materia económica y ha apuntado que, con ellos, la ciudad "se reivindica como un territorio que tiene ambición". Unas valoraciones también vinculadas a la ampliación de la Fira en L'Hospitalet: "La capacidad que tienen Barcelona y L'Hospitalet de atraer congreso nos han puesto en el mapa mundial". En esta línea, Romero ha incidido en la necesidad de atraer actividad económica a través de los congresos para contribuir, aún más, a hacer de L'hospitalet un motor económico.