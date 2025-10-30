Cuatro empresas pugnarán por la retirada del amianto de Badia del Vallès, la más importante en una ciudad europea

En Badia del Vallès está a punto de iniciar una transformación sin precedentes. Medio siglo después de haberse levantado como ciudad-dormitorio a toda prisa, Badia encara la recta final de una historia que comenzó con urgencia habitacional y acaba convertida en un desafío ambiental y sanitario: la eliminación total del amianto que forma parte de su estructura.

Cuatro empresas españolas —UTE AGD Magma, UTE Deltapunt Ides, UTE Vilà Vilà Urba Complet y Polcosmetic SL— pugnarán por ejecutar la primera fase del plan de desamiantización de los 127 bloques residenciales que conforman el núcleo urbano. Ninguna firma extranjera ha concurrido, pese a que el proceso se abrió a toda la Unión Europea a través del Diario Oficial de la UE.

De las cuatro empresas, fuentes expertas señalan que dos de ellas se encuentran entre las más punteras de España en el sector. En cuanto a su procedencia, Magma tiene su sede en València, la UTE Vilà Vilà Urba Complet en Manresa, y tanto Ides como Polcosmetic en Barcelona. Según fuentes de la ACM consultadas por este diario, hace tres semanas se abrió el concurso para la retirada de amianto en la Fira de Barcelona. Añaden que las empresas especializadas en desamiantado están actualmente desbordadas y que ha sido una “suerte” que no hayan coincidido en el tiempo los dos grandes proyectos de este tipo.

Las compañías han presentado toda la documentación requerida y han visitado el municipio para conocer de cerca las características de los edificios, requisito indispensable para optar al contrato.

La mesa de contratación del Ayuntamiento evalúa ahora las ofertas, en un procedimiento que combina criterios técnicos, económicos y de seguridad, y que podría concluir con la adjudicación a más de una empresa, dada la magnitud de la intervención.

El alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez Valencia (PSC), celebra la respuesta obtenida: “El interés de estas empresas demuestra la calidad de la licitación que hemos preparado. Pese a la complejidad del proyecto, Badia vuelve a situarse a la altura de los grandes retos”.

El contrato tiene un valor estimado de 2,95 millones de euros (sin IVA), íntegramente subvencionado por la Agència de Residus de Catalunya dentro del paquete de 4,4 millones de euros que la Generalitat concedió al consistorio para erradicar el amianto de todos los bloques residenciales de la ciudad.

Viviendas en Badia del Vallès / MANU MITRU / EPC

La ausencia de compañías internacionales, sin embargo, ha suscitado cierta reflexión entre los expertos del sector. Desde la dirección de la consultora especializada en amianto ACM ya señalaban que la participación de firmas extranjeras aportaban valor añadido, pero que probablemente no han cumplido con los condicionantes administrativos: “En Francia se aplican protocolos de actuación muy definidos y mediciones ambientales externas que reducen al mínimo la improvisación, mientras que en Inglaterra la responsabilidad técnica individual está mucho más consolidada”, apuntan fuentes de la empresa consultadas por este diario.

Mapa de construcció

Badia del Vallès fue construida en los años setenta con la urgencia de alojar a miles de familias procedentes del área metropolitana de Barcelona. El amianto-cemento —conocido popularmente como uralita— se convirtió entonces en el material perfecto: barato, resistente y fácil de instalar. Su uso masivo en cubiertas, bajantes y galerías dejó una herencia tóxica que, con el tiempo, ha ido deteriorándose y liberando fibras al ambiente.

Entre 2019 y 2021, el Ayuntamiento elaboró un Mapa del Amianto que permitió identificar con precisión los puntos críticos, el estado de conservación de los materiales y las prioridades de actuación. Ese documento técnico se ha convertido en la hoja de ruta del proyecto que ahora inicia su fase decisiva.

El consistorio prevé que la adjudicación definitiva se resuelva en las próximas semanas, tras lo cual se establecerá un cronograma de actuaciones. Si todo avanza según lo previsto, Badia del Vallès podría convertirse en los próximos años en la primera ciudad europea completamente libre de amianto.