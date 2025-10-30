Homenaje
Freddie Mercury y Montserrat Caballé tendrán una estatua en el Parc de les Glòries de Barcelona
Freddie Mercury y Montserrat Caballé, dos divos unidos por Barcelona
Barcelona estudiará colocar una estatua en homenaje a Montserrat Caballé y Freddie Mercury en la Font Màgica de Montjuïc
La ciudad de Barcelona dedicará una estatua a Freddie Mercury y Montserrat Caballé en el Parc de les Glòries, recientemente renovado. Así lo ha confirmado el alcalde Jaume Collboni en declaraciones a Catalunya Ràdio. El pasado mes de mayo, ya se colocaron en Glòries dos sillas dedicadas a los dos cantantes.
La figura, todavía pendiente de diseño, servirá para homenajear a los intérpretes de 'Barcelona', la canción que se convirtió en himno de los Juegos Olímpicos de 1992, y para evocar el espíritu olímpico que marcó una etapa decisiva en la historia de la capital catalana.
Collboni ya había propuesto en 2018 que ambos artistas tuvieran calles con su nombre en Barcelona. Entonces, como presidente del grupo municipal del PSC, defendió que las vías dedicadas a Mercury y Caballé confluyeran precisamente en el entorno del Parc de les Glòries, aun en obras en aquel momento. El dirigente socialista consideraba que la ciudad mantenía un “deuda pendiente” con ellos “por todo lo que significaron para la Barcelona olímpica, con una música que inspiró a toda una generación”.
Un encuentro que hizo historia
El vínculo entre Freddie Mercury y Montserrat Caballé nació en 1987, cuando Carlos Caballé, hermano de la soprano, organizó un encuentro entre ambos en el Hotel Ritz de Barcelona. El cantante de Queen, gran admirador de la artista, había declarado en anteriores ocasiones que uno de sus sueños era cantar junto a ella.
La conexión fue inmediata. Caballé aceptó encantada la propuesta de colaboración y, pocos días después, viajó a Londres para visitar a Mercury en su casa, donde ambos compartieron piano y copas de champán. El resultado de aquella conexión artística fue la canción 'Barcelona', que interpretaron juntos el 8 de octubre de 1988 en un concierto histórico frente a la Font Màgica de Montjuïc, que más tarde se convertiría en el himno de los Juegos Olímpicos celebrados en la capital catalana en 1992.
- Muere una niña de 14 años atropellada por un autobús en Barcelona
- El cierre de un parking ilegal recrudece la presión de los ‘runners’ sobre los vecinos en la Carretera de les Aigües
- Unos 240.000 hogares del área de Barcelona empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
- Xavier Amor: 'En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos
- Las plataformas de usuarios del tren denuncian que la futura lanzadera al aeropuerto saturará aún más Rodalies
- Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”
- Cierra Muebles Cáceres, la tienda con 80 años de historia que conquistó la plaza de la Revolució de Gràcia