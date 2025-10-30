Barcelona crea un observatorio de la moto para reducir un 30% los accidentes "de forma inmediata" y eliminarla de las aceras

La moto es un actor clave en los desplazamientos cotidianos por Barcelona: representa casi cuatro de cada diez vehículos motorizados privados. Con más de 270.000, es una de las ciudades europeas, sino la que más, con un mayor parque por habitante.

Sin embargo, los accidentes y la invasión de las aceras son los dos grandes problemas que arrastra, así como la necesaria y rezagada transición hacia la moto eléctrica. Por primera vez, representantes de las víctimas de accidentes, de los usuarios de la moto, de la industria y la administración han creado una mesa de trabajo, el Observatorio de la Motocicleta, para salvar de forma conjunta las dificultades que están impidiendo avanzar. Entre sus integrantes se encuentran la Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit, P(A)T; Motoristes de Barcelona y la asociación de empresas Anesdor, cuyos representantes han constituido la mesa en un primer encuentro con el alcalde, Jaume Collboni.

Siniestralidad

La teniente de alcalde de Urbanismo y Movilidad, Laia Bonet, ha puesto cifras a los objetivos que persigue. El primero, reducir de forma inmediata en un 30% los accidentes (y en un 50% para 2030), puesto que el colectivo de motoristas es el más vulnerable, junto con el peatón (cuya figura el observatorio pone en el centro) y los usuarios de la bici y el patinete. Para ello se analizarán los puntos con más accidentes y se ampliará de las actuales 52 a las 100 las zonas avanzadas en los semáforos dedicadas a la moto en los cruces del Eixample.

La segunda prioridad es eliminar progresivamente los aparcamientos de motos en la acera, para dedicar su espacio solo al peatón. El Ayuntamiento creará 24.000 nuevas plazas (sobre las cerca de 94.000 actuales), de las cuales 20.000 serán en la calzada. “La dinámica será ir eliminando los aparcamientos en las aceras a medida que se habilitan los nuevos en calzada”, ha detallado Bonet. También ir avanzando en un cambio cultural en el que el motorista acepte que quizás tenga que aparcar algo más lejos de donde se encuentra su destino.

Creación del Observatorio de la Motocicleta, que prevé reunirse con periodicidad trimestral y presentar los avances cada año en septiembre coincidiendo con la Setmana de la Mobilidad. / MANU MITRU / EPC

Acelerar la moto eléctrica

Se actuará barrio a barrio. Ya se ha empezado en Poblenou, Sant Gervasi y la izquierda del Eixample. Para Bonet, colocar un aparcamiento de motos en los cruces, en vez de coches o un contenedor permite mayor visibilidad y se actúa a la vez en la seguridad vial.

El tercer eje de actuación será la concesión de ayudas públicas para acelerar la transición hacia la moto eléctrica. El objetivo es que el 20% de las motos y el 50% de los ciclomotores sean a corto plazo eléctricas, y se alcance hasta el 60% y 100%, respectivamente, en 2030. La infraestructura de carga en la ciudad no es un problema porque "ha crecido por encima de la demanda", ha incidido Bonet, y el motorsharing está sirviendo para que los usuarios que la prueban se decidan a comprar una.

Cada tres meses

El observatorio prevé reunirse con periodicidad trimestral y presentar los avances cada año en septiembre coincidiendo con la Setmana de la Mobilitat. "Mi madre murió en un atropello hace 21 años", ha explicado Montse Moltalt, de l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit, P(A)T, que ha recordado el trágico accidente de una niña este muércoles, en el que es el noveno accidente mortal en la ciudad. "El observatorio es una muy buena iniciativa, debe servir para que las entidades y el Ayuntamiento ideen las soluciones", ha añadido.

“Es la primera vez en Europa que la administración pacta con la sociedad civil un acuerdo para mejorar las condiciones de uso en la ciudad”, ha destacado Jaume Alguersuari, de Motoristas de Barcelona.

Polo industrial

“Es un acierto que nazca con todos los actores para que la receta funcione”, ha coincidido el secretario general de Anesdor, José María Riaño, que ha indicado que su entidad aportará el conocimiento técnico necesario. Riaño ha destacado que Catalunya ha sido históricamente el polo industrial del sector, que ahora renace con “fábricas de motos eléctricas que se están asentando en Barcelona”.