Barcelona recibirá 113 millones del BEI para construir 641 viviendas sociales y sostenibles

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), ha firmado este jueves un préstamo marco de 113 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar la construcción de nueve promociones de vivienda de alquiler social, que sumarán un total de 641 pisos y beneficiarán a aproximadamente 2.040 personas.

Según las previsiones, las viviendas incluidas en el acuerdo de financiación comenzarán a construirse progresivamente entre 2026 y 2028, y deberían estar terminadas entre 2029 y 2030. Así mismo, el consistorio ha informado de que estas se edificarán bajo criterios de eficiencia energética. Las promociones financiadas serán las siguientes:

CAP Fort Pienc: 64 viviendas

Casernes de Sant Andreu, edificio A: 69 viviendas

Trinitat Nova, edificio H: 83 viviendas

Illa Nubiola 22@: 85 viviendas

Teatre Talia: 54 viviendas

Casetes Encarnació: 15 viviendas

Bon Pastor, J1+J2+J3: 108 viviendas

Bon Pastor, 12: 80 viviendas

Antiga Clínica Quirón: 83 viviendas

Más vivienda pública

La firma del acuerdo de financiación, llevada a cabo por el alcalde Jaume Collboni y el vicepresidente del BEI, Ioannis Tsakiris, ha tenido lugar este jueves por la mañana en el marco de la jornada sobre vivienda e innovación “Construyendo el cambio: impulsando la innovación para una vivienda asequible y sostenible en Europa”, celebrada en el Auditorio del MACBA de la capital catalana, donde se han reunido representantes institucionales europeos y profesionales del sector de la vivienda.

“Este convenio supone un paso más para acelerar la construcción de vivienda pública en Barcelona. La colaboración entre administraciones a todos los niveles, y particularmente con las instituciones europeas, es fundamental para garantizar el derecho a quedarse en Barcelona”, ha subrayado Collboni.

Al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el vicepresidente del BEI, Ioannis Tsakiris, durante la firma del acuerdo. / Ajuntament de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha recordado que el BEI ya ha financiado más de 2.300 viviendas a través del IMHAB, de las cuales aproximadamente 1.700 están prácticamente finalizadas. En el caso de las futuras promociones, el apoyo económico proviene de la iniciativa HousingTechEU, dotada con 400 millones de euros para apoyar la innovación en construcción, materiales y sostenibilidad. Por ello, han anunciado que los nuevos pisos sociales "cumplirán altos estándares de eficiencia energética".

Crisis de vivienda

Durante la jornada de este jueves, Jordi Valls, teniente de alcalde de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, ha afirmado que el nuevo financiamiento refuerza el 'Pla Viure', el proyecto municipal para hacer frente a la crisis de vivienda en Barcelona, y ha reclamado que “la Unión Europea adopte una respuesta a la altura de la magnitud de esta crisis, dotando a las ciudades de herramientas efectivas”.

Por su parte, la presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño, ha destacado telemáticamente que “uno de cada cuatro euros invertidos por el BEI este año en Catalunya se ha destinado a vivienda, con especial enfoque en los jóvenes, demostrando el impacto real de la colaboración institucional y del financiamiento europeo en la vida de las personas”.

En el evento, Ioannis Tsakiris ha añadido que Barcelona enfrenta un "rápido crecimiento de necesidades de vivienda" y que este proyecto "garantiza que más personas, especialmente mujeres y familias vulnerables, tengan acceso a viviendas asequibles y energéticamente eficientes".

La jornada en el MACBA de este jueves también ha incluido en su programación una mesa redonda de ‘Mayors for Housing’, la alianza europea de alcaldes que reúne a más de 15 ciudades para reclamar a la UE una acción más firme frente a la crisis de vivienda, con la participación de representantes políticos de las ciudades de Roma, París y Milán.