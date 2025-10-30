FOTOS | Así es el singular altar de los muertos comunitario de Barcelona para "llorar, celebrar, bailar y cantar"

Barcelona cuenta este 2025 con una nueva forma de celebrar la festividad de Todos los Santos: un altar festivo para honrar a los difuntos, al estilo mexicano y confeccionado y protagonizado por vecinos del barrio del Poble-sec. El centro cívico El Sortidor, ubicado en la plaza del mismo nombre, ha inaugurado este jueves 30 de octubre su Altar de Muertos comunitario, una tradición mexicana que celebra la vida a través del recuerdo de quienes ya no están.

La iniciativa busca acercar la costumbre latinoamericana a la población barcelonesa. “Es una fiesta que está viva y, gracias al centro cívico, también vive en el Poble-sec”, destaca su organizadora, Ana Luisa Islas. Según la tradición mexicana, “los altares deben ser un ejercicio comunitario”, detalla. Por este motivo, el centro cultural ha organizado talleres en los que han participado diferentes colectivos del barrio, como el Casal de Gent Gran, responsable de las flores de la ofrenda, y el grupo Les Espigadores, que ha recolectado alimentos de comercios del barrio para la preparación de los platos de la celebración.

Visitable hasta el 9 de noviembre, el altar pretende crear un espacio para compartir el duelo. “El altar de muertos es una manera de sanar y acompañar las tristezas y las pérdidas con otras personas” explica Islas. El objetivo de la conmemoración es “llorar, celebrar, bailar y cantar” a los fallecidos en grupo.

El altar del Poble-sec reúne los elementos simbólicos esenciales: un arco que representa la entrada de las almas, velas, sal, agua, semillas, frutas, objetos personales y fotografías de los difuntos, junto con claveles naranjas, cuyo aroma “guía a los espíritus hasta la mesa para comer con los vivos” comenta Isunda.

Estreno del altar de los muertos comunitario del Poble-sec, en el CC El Sortidor / Jordi Otix

La inauguración comenzó a las 18:30 horas con la danza ‘Tezcatlipoca’, guiada por Susana Isunda, del espacio cultural Ollin Kaos. Durante el baile, se realizaron los rezos ‘Xutlakos’, una serie de invocaciones destinadas a “consagrar el espacio” y evocar la presencia de las almas. La ceremonia continuó con la actuación musical de los mariachis Cielito Lindo de Georgina Rubio y una comida que reunió a más de 50 personas.

Esta propuesta forma parte del proyecto A Taula!, uno de los programas más destacados de El Sortidor. Este ciclo cultural y gastronómico invita a “explorar la alimentación en todas sus dimensiones” mediante actividades culinarias, detalla la encargada, Claudia Puiggrós.