Vilanova dejará el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf tras la polémica restricción horaria de la cafetería del hospital

La polémica en Vilanova i la Geltrú por la restricción horaria de la cafetería del Hospital Sant Antoni Abat ha conocido este miércoles una consecuencia política. Ante la justificación por parte del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf (CSAPG) de que el recorte ―el establecimiento cierra a las 13:00 horas― se debe a un "déficit económico sostenido", el alcalde de la capital del Garraf, Juan Luis Ruiz, ha anunciado que el Ayuntamiento dejará el Consell Rector del consorcio, molesto con lo que describen como una "decisión unilateral". "No seremos parte de una institución que toma decisiones que perjudican a la ciudadanía", ha declarado Ruiz.

De hecho, en un comunicado, el Ayuntamiento asegura que "iniciará ya los trámites para formalizar la salida" del ente. La decisión de limitar el horario del servicio de cafetería del centro sanitario fue anunciada por la dirección del hospital durante el Consell Rector del pasado 30 de septiembre. En un comunicado enviado por el Consorci, el ente señala que "no se recibieron enmiendas ni objeciones a la propuesta" de reducción de horario. El gobierno municipal, sin embargo, recalca en boca de su alcalde que la medida nunca se sometió a debate o a votación: "Se presentó como un punto de carácter informativo, dando la percepción de que se trataba de una decisión tomada de forma consensuada con todo el mundo, cosa que posteriormente se ha podido comprobar que no era así".

Juan Luis Ruiz recuerda además que tal decisión tiene "un impacto social significativo, tanto en las personas usuarias como en los trabajadores y las trabajadoras del centro". Sin ir más lejos, el cerrojazo vespertino de la cafetería ha provocado que varios usuarios, ante la imposibilidad de comprar algún tipo de alimento, se vean obligados a pedir comida a domicilio.

Por todo ello, Ruiz reclama "un servicio digno, que desgraciadamente ahora no está porque ha habido un desmantelamiento progresivo de este servicio los últimos tiempos". El cuestionamiento por parte del alcalde sobre el funcionamiento del consorcio le ha llevado a solicitar una reunión a la consellera de Salut, Olga Pané, y a la alcaldesa de Sant Pere de Ribes, Ana Herrera, para tratar la situación del CSAPG. Así, la decisión de marcharse del Consell solo podría replantearse, matiza Ruiz, si "hay un punto de inflexión".

Máquinas de vending en el Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú / Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf se creó en abril de 2019 y gestiona el Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, el Hospital Residència Sant Camil, el Hospital Sant Antoni Abat, el Centre de Rehabilitació y el CAP Baix-a-Mar. El Consell Rector es el órgano de gobierno del ente, en el que están representados el Servei Català de la Salut, los consejos comarcales de l'Alt Penedès y el Garraf y de los ayuntamientos de las tres poblaciones con centro hospitalario.

Respuesta del Consorci

Según un comunicado difundido por el Consorci, la reducción horaria responde a que había un uso "muy bajo" que hacía "insostenible" mantener abierto hasta las 18:30 horas. "Sabemos que no es una decisión agradable de tomar, pero después de evaluar todas las opciones y para racionalizar toda nuestra actividad, se consideró que este reajuste era la medida menos perjudicial, puesto que permite mantener abierto el servicio en los horarios de mayor demanda, evitando su cierre definitivo", justifica el consorcio. El CSAPG explica que la medida se enmarca en un plan de empresa más amplio, "aprobado por el Consell Rector, que tiene por objetivo garantizar la sostenibilidad y eficiencia de todos los servicios" ofrecidos.

Asimismo, añaden que han ampliado la zona de máquinas de 'vending', que dispone de microondas, y que está disponible desde las 7:00 y hasta las 21:00 horas. Finalmente, en cuanto al servicio de comida, el Consorci insiste en que los trabajadores del hospital pueden seguir pidiendo su comida de forma anticipada, siguiendo un modelo de petición previa iniciado en mayo del 2024 "para reducir el derroche alimentario". Añaden que la media de comidas era de entre 9 y 12 trabajadores y un solo usuario (o ninguno) externo al día.