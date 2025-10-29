TMB adjudica a la china BYD la compra de los 19 buses eléctricos para aumentar su flota cero emisiones a finales de 2026

La empresa china BYD ha sido elegida para suministrar 19 autobuses eléctricos que se incorporarán a finales de 2026 a la flota de Barcelona. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciado este miércoles que la firma ha presentado la mejor oferta al concurso que anunció el pasado mes de febrero, y que producirá las unidades por 17,2 millones de euros.

La llegada de los autobuses, de 18 metros de longitud y una capacidad para 120 pasajeros, permitirá sustituir vehículos que actualmente están en circulación y que se encuentran al final de su vida útil.

Cero emisiones

La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha señalado que “esta adjudicación es un paso más en el compromiso de TMB con la movilidad sostenible y en el crecimiento de la flota de autobuses de cero emisiones, para un transporte público más limpio y más sostenible”. El 25% de la flota actual de buses urbanos ya es cero emisiones, con 46 vehículos de hidrógeno y 202 autobuses totalmente eléctricos.

Los nuevos autobuses que producirá BYD tendrán carrocería Nelec de Castrosua y suponen un "avance significativo" debido a sus prestaciones. TMB destaca en este sentido que la empresa adjudicataria ha tenido que superar una prueba específica de autonomía para demostrar que el vehículo es capaz de circular durante horas en las condiciones más adversas. Con 684 kWh de capacidad de baterías, que TMB indica que son "más ligeras y fiables", el vehículo "ha demostrado que podría prestar servicio en las peores condiciones de operación posibles en cuanto a ocupación, temperatura exterior o recorridos exigentes".

Nuevos buses en el AMB

Precisamente, esta semana el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha estrenado siete nuevos autobuses sostenibles, seis de cero emisiones eléctricos y uno híbrido, que se incorporan al servicio de Bus Metropolità del Baix Llobregat. Los nuevos vehículos prestarán servicio en seis líneas de bus urbano operadas actualmente por la empresa Soler i Sauret: EP1 (Esplugues de Llobregat), JM (Sant Just Desvern), SF2 (Sant Feliu de Llobregat) y MB1 y MB2 (Molins de Rei).