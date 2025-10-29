Desmantelada una red de tráfico de personas en Barcelona vinculada al cultivo de marihuana: 5 víctimas liberadas y 11 detenidos

Una operación conjunta de la Guardia Urbana de Barcelona y la Guardia Civil ha conseguido desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de seres humanos con fines delictivos y relacionada con el cultivo y distribución de marihuana en la provincia de Barcelona.

El operativo, bautizado como ‘Tomok TSH’, se ha saldado con la detención de 11 personas y la liberación de cinco víctimas, todas ellas de nacionalidad vietnamita, que eran explotadas laboralmente en condiciones infrahumanas, han informado ambos cuerpos policiales este miércoles en un comunciado.

Víctimas encerradas con llave

Las víctimas eran obligadas a trabajar de forma continua en el mantenimiento de plantaciones de marihuana tipo “indoor” (cultivo interior), sin remuneración, encerradas con llave y alimentadas solo de forma esporádica. Los miembros de la red vigilaban constantemente a las víctimas y las amenazaban con represalias tanto a ellas como a sus familias en Vietnam.

Las personas liberadas carecían de recursos económicos, vínculos sociales y conocimiento del idioma, lo que las hacía especialmente vulnerables. Además, fueron sometidas a agresiones físicas y amenazas para forzarlas a continuar con las tareas impuestas por la mafia.

La investigación

La investigación comenzó a principios de 2025, cuando los agentes detectaron en Barcelona a dos personas vietnamitas que habían sido identificadas como víctimas de tráfico de seres humanos. Estas personas estaban siendo explotadas en el cultivo y mantenimiento de plantaciones de marihuana. A partir de sus testimonios y del seguimiento policial, los investigadores lograron identificar a varios integrantes de la red, que se encargaban de captar, transportar y vigilar a las víctimas.

Más de 1.300 plantas incautadas

Durante la fase final del operativo, desarrollada este mes de octubre, se han realizado cuatro registros .tres en la ciudad de Barcelona y uno en Sant Pere de Ribes., además de la inspección de un local público.

Los agentes intervinieron 1.357 plantas de cannabis, 2.622 gramos de marihuana, 36.700 euros en efectivo, joyas, documentación y material para la falsificación de documentos de identidad.

En el transcurso de los registros se localizaron otras tres víctimas de tráfico de seres humanos, también vietnamitas, que fueron liberadas y puestas bajo protección.

Amplio despliegue policial

El dispositivo ‘Tomok TSH’, estuvo liderado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Barcelona y contó con la colaboración de distintas unidades: el Servicio Cinológico con perros detectores de drogas y dinero, la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Premià de Mar y el Grupo de Acción Rápida (GAR).

Por parte de la Guardia Urbana de Barcelona, participaron agentes del Grupo de Tráfico y Explotación de Personas, la UREP y efectivos de las comisarías del Eixample y Gràcia. En el operativo también intervino personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El caso sigue siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.